Lancement de la phase 1 du programme Lexius - Une avancée majeure pour la transformation de la justice

QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Justice annonce aujourd'hui le lancement de la toute première phase du programme Lexius. Lexius est une solution moderne, innovatrice, flexible et évolutive qui rendra la justice plus accessible aux citoyennes et citoyens grâce à la technologie. Cette solution vise essentiellement à dématérialiser le dossier judiciaire et à permettre la gestion de l'audience numérique.

La phase 1 du programme Lexius est l'étape initiale durant laquelle seront mises en place les bases essentielles aux prochaines grandes phases de déploiement. Elle touche principalement la matière pénale et entraînera deux améliorations importantes dans les services :

des modifications au Greffe numérique judiciaire du Québec (GNJQ), dont la possibilité pour la population de déposer numériquement un changement de plaidoyer;

la réception, par un moyen technologique, des données, des constats d'infraction et d'autres documents du Bureau des infractions et amendes en vue de les conserver au dossier judiciaire numérique.

Les modifications apportées au GNJQ, dont le dépôt du changement de plaidoyer, sont en vigueur à compter d'aujourd'hui, pour tous les citoyens et citoyennes du Québec.

Le déploiement des autres améliorations se fera de manière progressive, tout d'abord à Gatineau, Laval et Saint-Joseph-de-Beauce. Ces palais de justice agiront à titre de sites pilotes. La séquence se poursuivra entre janvier et mars 2022 pour l'ensemble du territoire québécois.

Lexius, l'avenir de la justice

Par ailleurs, pour vous laisser entrevoir le système de justice de demain, le ministère de la Justice vous propose une vidéo interactive, présentant les avancées possibles grâce au programme Lexius pour tous les usagers et intervenants du système de justice. Il est possible de la visionner sur la plateforme gouvernementale unifiée.

Le programme Lexius est l'une des mesures structurantes du Plan pour moderniser le système de justice (PMSJ), lancé en 2018 par le ministère de la Justice. Ce projet de transformation, d'une ampleur sans précédent, représente un investissement de 500millions de dollars.

Le PMSJ vise à augmenter l'efficacité du système de façon durable, ce qui permettra notamment de réduire les délais. Par ce plan, votre gouvernement agit pour instaurer une justice plus innovante et plus efficiente, au bénéfice de tous les citoyens et citoyennes.

Pour en savoir plus sur le programme Lexius et consulter la vidéo, visitez le https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/lexius

