TORONTO, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui débute la dixième édition du Camp des recrues RBC , un programme national de recherche de talents olympiques qui connaît un succès sans précédent depuis presque dix ans. Cette année, le programme tiendra 20 épreuves de qualification gratuites dans tout le pays, accueillera de nouveaux organismes de sport partenaires et apportera un meilleur soutien financier aux athlètes. En outre, des révisions y seront apportées afin de rendre le sport de haut niveau plus accessible aux athlètes issus de différents milieux.

RBC et le Comité olympique canadien (COC) ont également annoncé aujourd'hui le renouvellement de leur partenariat établi il y a 78 ans, un record continu dans l'histoire du COC. Cette prolongation d'une durée de huit ans repose sur le Camp des recrues RBC, de même que sur le programme Athlètes Olympiques RBC , qui a permis à des centaines d'athlètes olympiques et paralympiques actifs et retraités de réussir dans leur carrière sportive et au-delà du sport.

« Le Camp des recrues RBC vise depuis sa création à offrir aux jeunes athlètes canadiens des occasions plus équitables et inclusives de prendre part au sport, affirme Shannon Cole, cheffe de la marque, RBC. Ces importants rehaussements du programme contribueront à une meilleure accessibilité des athlètes de toutes les régions du Canada au sport olympique. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec le COC et de collaborer avec nos organismes de sport partenaires afin de trouver et d'aider financièrement les nouveaux athlètes d'Équipe Canada. »

Depuis sa création en 2016, 21 athlètes issus du Camp des recrues RBC ont participé à des Jeux olympiques et 12 d'entre eux en ont rapporté des médailles. Tout récemment, 16 anciens participants du Camp des recrues ont été sélectionnés pour les Jeux de Paris 2024.

« Nous avons pu constater l'incroyable apport du Camp des recrues RBC à la recherche et au soutien des futurs talents olympiques, explique Jacqueline Ryan, cheffe de la marque et des affaires commerciales, Comité olympique canadien, et cheffe de la direction, Fondation olympique canadienne. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec RBC, notre plus ancien commanditaire, et de participer à des initiatives, comme le Camp des recrues, qui façonneront l'avenir d'Équipe Canada. »

Les changements suivants, qui entreront en vigueur cette année, sont en partie fondés sur Jouer franc : Comprendre l'état actuel de l'inclusion raciale dans le sport de haut niveau au Canada, une étude menée conjointement par l'entreprise Wasserman et le Centre de documentation pour le sport et cofinancée par RBC Fondation et la Fondation olympique canadienne. Ils visent à améliorer différents enjeux soulevés par l'étude - l'accès au sport, les obstacles financiers, et le soutien d'un nombre accru d'athlètes canadiens issus de la diversité - en veillant à ce que tous les athlètes qui veulent participer au sport aient la possibilité de concourir.

Programme accélérateur d'athlètes du Camp des recrues RBC : Une nouvelle stratégie de financement et de soutien des athlètes qui font face à des obstacles financiers à l'accès au sport de haut niveau. En plus de recevoir du financement, les bénéficiaires auront accès à des ressources éducatives et de littératie financière, de même qu'à du mentorat. Les athlètes admissibles pourront faire une demande après avoir participé à une épreuve de qualification 2025. Des bénéficiaires seront sélectionnés de façon continue. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site du Camp des recrues RBC.

: Une nouvelle stratégie de financement et de soutien des athlètes qui font face à des obstacles financiers à l'accès au sport de haut niveau. En plus de recevoir du financement, les bénéficiaires auront accès à des ressources éducatives et de littératie financière, de même qu'à du mentorat. Les athlètes admissibles pourront faire une demande après avoir participé à une épreuve de qualification 2025. Des bénéficiaires seront sélectionnés de façon continue. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site du Camp des recrues RBC. L'Heure des femmes : Une plage horaire réservée aux femmes lors de chaque épreuve de qualification du Camp des recrues RBC. Les athlètes pourront sélectionner cette option lors du processus d'inscription. Cette nouveauté donne aux femmes la possibilité de concourir dans un environnement dans lequel elles pourraient se sentir plus à l'aise.

: Une plage horaire réservée aux femmes lors de chaque épreuve de qualification du Camp des recrues RBC. Les athlètes pourront sélectionner cette option lors du processus d'inscription. Cette nouveauté donne aux femmes la possibilité de concourir dans un environnement dans lequel elles pourraient se sentir plus à l'aise. Conseil d'inclusion du Camp des recrues RBC : Un conseil mis en place pour faire progresser l'équité et l'inclusivité dans le sport olympique. Il sera composé de représentants du Comité olympique canadien, de RBC et d'organismes nationaux de sports (ONS), mais aussi d'anciens athlètes et d'autres chefs de file sectoriels priorisant l'inclusion.

: Un conseil mis en place pour faire progresser l'équité et l'inclusivité dans le sport olympique. Il sera composé de représentants du Comité olympique canadien, de RBC et d'organismes nationaux de sports (ONS), mais aussi d'anciens athlètes et d'autres chefs de file sectoriels priorisant l'inclusion. Extension du programme à d'autres collectivités : Nouvelles épreuves de qualification (à Yellowknife , T.-N.-O., et Windsor, Ontario ) afin d'atteindre des talents (communautés autochtones et racisées, groupes géographiquement isolés, etc.) qui n'ont normalement pas la possibilité de participer.

Lors des épreuves de qualification gratuites, des athlètes de 14 à 25 ans prennent part à des épreuves de vitesse, de force, de puissance et d'endurance devant des représentants des organismes nationaux de sport partenaires. Cette année, le programme accueille deux nouveaux ONS partenaires, Biathlon Canada et Hockey sur gazon Canada, et retrouve Saut à Ski Canada pour une deuxième année. Le Camp des recrues RBC comptera donc 15 organismes de sport partenaires en 2025. Les 100 meilleurs athlètes sélectionnés lors des épreuves de qualification passeront à la finale nationale, et jusqu'à 35 d'entre eux (pluls que lors des années précédentes) bénéficieront de financement et de ressources qui leur permettront de se perfectionner. Pour savoir comment vous inscrire au Camp des recrues RBC et obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur RBCTrainingGround.ca/fr .

Le Camp des recrues RBC a été mis sur pied en partenariat avec le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada. Depuis sa création en 2016, le Camp des recrues RBC a évalué plus de 16 000 athlètes au Canada. Plus de 3 000 d'entre eux ont été sélectionnés par des organismes nationaux de sport pour leur potentiel olympique, souvent dans une discipline qu'ils n'avaient jamais envisagée.

