ISO 20022 appuiera l'introduction de nouveaux produits et services financiers pour les consommateurs et les entreprises du Canada

OTTAWA, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - Paiements Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de la deuxième version de Lynx , le système de paiement de grande valeur du Canada. Cela fait suite au lancement de la première version, orchestré en août 2021, pour remplacer le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV), qui a servi de système de paiement de grande valeur du Canada pendant plus de 20 ans.

La deuxième version de Lynx inclut des messages financiers de la norme ISO 20022, ce qui permet d'augmenter la quantité de renseignements acheminés avec chaque paiement. À mesure que de plus en plus d'institutions financières commencent à envoyer et à recevoir des paiements conformes à la norme ISO 20022, elles pourront tirer parti de données de paiement enrichies pour offrir de nouveaux produits et services à leurs clients. Par exemple, des données supplémentaires, comme les détails des bons de commande et les numéros de référence des factures qui accompagnent chaque paiement, permettront une automatisation accrue et la numérisation des processus manuels et papier actuellement requis pour appuyer le rapprochement des paiements et le traitement des exceptions. La mise en œuvre de la norme ISO 20022 simplifiera également les paiements transfrontaliers et aidera les institutions financières canadiennes à s'aligner sur la mise en œuvre de la norme à l'échelle mondiale par Swift.

« L'ajout des messages ISO 20022 dans le système de paiement Lynx représente un énorme effort de collaboration entre Paiements Canada, nos membres participants, la Banque du Canada et nos partenaires technologiques IBM et Nexi », a déclaré Tracey Black, présidente et chef de la direction de Paiements Canada. « Paiements Canada est fier de faire profiter la population canadienne des avantages de la norme ISO 200222 par l'intermédiaire de Lynx en même temps que la communauté mondiale des paiements. La norme ISO 20022 fait partie intégrante de notre vaste initiative de modernisation des paiements et sert de fondement à l'innovation continue en matière de paiements au Canada. »

À propos de Lynx

L'initiative de modernisation de Paiements Canada a pour élément central l'introduction d'un nouveau système de paiement de grande valeur pour soutenir la croissance à long terme de l'économie et des besoins de paiement du Canada. Lynx facilite le transfert irrévocable de virements électroniques entre les institutions financières participantes en dollars canadiens. Il est fondé sur le modèle de règlement brut en temps réel (RTBR), selon lequel le règlement a lieu immédiatement après la compensation de chaque paiement individuel, ce qui entraîne le transfert instantané de fonds en monnaie de banque centrale d'un participant à l'autre. Le règlement définitif réduit le risque pour les participants et la Banque du Canada et contribue à la sécurité et à la fiabilité du système financier du Canada.

La Banque du Canada décrit Lynx comme un système de paiement d'importance systémique en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. Lynx est essentiel à l'économie canadienne, traitant des paiements évalués à des centaines de milliards de dollars chaque jour ouvrable. Le système de paiement de grande valeur Lynx continuera d'appuyer l'innovation ainsi que l'amélioration de la cybersécurité et des capacités de résilience. Il est le principal mécanisme par lequel la Banque du Canada met en œuvre sa politique monétaire.

Le lancement de la première version de Lynx comprenait la mise en œuvre d'un nouveau modèle de risque conforme aux normes de risque canadiennes et internationales, ainsi qu'une nouvelle technologie (application et infrastructure). Au cours de sa première année d'exploitation, Lynx a compensé et réglé plus de 12 millions de paiements d'une valeur d'environ 115 billions de dollars. Le système est détenu et exploité par Paiements Canada et supervisé par la Banque du Canada. Il est utilisé pour envoyer et recevoir des paiements de grande valeur par les participants suivants et leurs clients :

ATB Financial

Bank of America

Banque du Canada

Banque de Montréal (BMO)

Banque de Nouvelle-Écosse (BNS)

BNP Paribas (Canada)

Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC)

Central 1 Credit Union

Citi

Fédération des caisses Desjardins du Québec (FCDQ)

Banque HSBC Canada

ICICI Bank Canada

Banque Laurentienne du Canada (BLC)

Banque Nationale du Canada (NBC/BNC)

Banque Royale du Canada (RBC)

State Street

Banque Toronto-Dominion (TD)

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement. Paiements Canada est responsable de l'infrastructure physique et des règlements administratifs, règles et normes connexes qui soutiennent ces systèmes. L'organisme a aussi le devoir de promouvoir l'efficacité, la sécurité et la solidité des systèmes de paiement du Canada tout en tenant compte des intérêts des utilisateurs finaux. En 2022, les systèmes de Paiements Canada ont compensé et réglé des paiements dépassant les 119 billions de dollars, soit plus de 476 milliards de dollars par jour ouvrable. Les transactions traitées par ces systèmes comprennent les paiements par carte de débit, les débits préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les chèques émis et reçus par les Canadiens et les entreprises canadiennes. Paiements Canada travaille en étroite collaboration avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiement du Canada afin que le pays et les entreprises canadiennes demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale.

Témoignages de participants

« ATB Financial est fière de collaborer avec Paiements Canada et les membres de l'industrie pour la deuxième version de Lynx. La norme des messages ISO 20022 et l'enrichissement des données qu'elle offre sont cruciaux pour l'avenir des paiements au Canada. Nous sommes impatients de profiter de la valeur et de l'expérience améliorée que nous pouvons offrir à nos clients alors que nous leur facilitons le passage à l'automatisation, directement par le traitement et l'exploitation des données pour créer de l'efficacité dans le paysage des paiements. »

Ryan Rabin, vice-président, Services bancaires et Paiements

ATB Financial

« La Bank of America est heureuse d'appuyer le programme de modernisation de Paiements Canada, qui complète nos propres objectifs d'introduire de nouvelles technologies de paiement en temps réel instantanées et automatiquement fonctionnelles 24 heures sur 24. Ce programme permet de contribuer aux objectifs d'affaires de nos clients qui exercent leurs activités au Canada et partout dans le monde. »

Leslie Konecny, chef des produits pour les services transactionnels mondiaux au Canada

Bank of America

« BMO est fier de participer à l'effort de collaboration visant à d'intégrer la nouvelle norme de messages MX à Lynx. En facilitant les paiements riches en données et de grande valeur, BMO pourra offrir à ses clients des solutions axées sur les données tout en obtenant des gains d'efficacité grâce à une automatisation accrue. »

Derek Vernon, chef, Gestion de produits et modernisation des paiements, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord,

BMO Groupe financier, et président, Comité consultatif des membres de Paiements Canada

« La Banque Scotia est fière d'avoir collaboré avec l'industrie pour établir cette base essentielle pour les paiements riches en données au Canada. Nous sommes convaincus que cela constituera un tremplin pour des innovations mondiales, car les paiements deviennent de plus en plus sans frontières et riches en contexte. »

Chris Manning, premier vice-président, Paiements mondiaux pour entreprises

Banque Scotia

« La coopérative Central 1 est heureuse de participer à l'effort de collaboration visant à intégrer les messages MX de la norme ISO 20022 à Lynx. À titre de gestionnaire de l'adhérent-correspondant de groupe et de plus important agent de traitement des paiements pour les coopératives de crédit canadiennes, nous avons profité de ce jalon pour créer un nouveau modèle opérationnel qui nous permet d'assurer la conformité à une échelle gérable tout en aidant nos clients à suivre le rythme du changement. Combiné à l'accès à des paiements riches en données, ce modèle aide à positionner nos clients pour une croissance et une innovation continues et les place à l'avant-garde de l'avenir des paiements numériques au Canada. »

Erick Wong, chef des produits,

Central 1

« En tant que grande banque mondiale, nous comprenons l'importance de rationaliser les processus de paiement et de réduire les frictions pour nos clients. L'adoption de la norme ISO 20022 est une étape importante vers l'atteinte de ces objectifs, et nous sommes fiers d'avoir fait partie de cette aventure. Nous avons hâte de continuer à travailler avec nos partenaires de l'industrie pour stimuler l'innovation et offrir la meilleure expérience possible à nos clients. »

John Landry, chef, Solutions de trésorerie et commerciales,

Citi Canada

« Nous sommes heureux de contribuer au fonctionnement du nouveau format de paiement MX à l'échelle mondiale. L'intégration de la norme ISO 20022 représente une étape importante dans la modernisation de nos systèmes de paiement. Le succès de ce projet repose sur l'excellente collaboration de l'ensemble des partenaires. »

Martin Tardif, promoteur de la modernisation des paiements au Mouvement,

Desjardins

« En tant que principal partenaire technologique et principal intégrateur de systèmes dans le développement de Lynx, nous sommes heureux de participer à la mise en œuvre de la norme ISO 20020 pour permettre une infrastructure de paiement plus rapide, plus souple et plus sûre. En remodelant l'écosystème des paiements canadien, nous avons l'occasion d'offrir au Canada une infrastructure des paiements modernisée, sûre et de calibre mondial. Nous sommes fiers de réaliser cette importante initiative avec Paiements Canada. »

Daniel Cascone, associé directeur, Secteur des services financiers,

IBM Canada Consulting Services

« Félicitations à Paiements Canada pour l'introduction de la norme ISO 20022 au système de paiement de grande valeur, Lynx. Nous sommes ravis d'être participant de Lynx depuis sa création. ICICI Bank Canada croit qu'il faut tirer parti des innovations technologiques pour offrir une commodité améliorée à ses clients. L'introduction de la norme ISO 20022 améliore l'efficacité et la transparence des transactions de paiement au Canada et autour du monde, nous permettant ainsi de mieux servir nos clients. »

Vikash Sharma, président et chef de la direction,

ICICI Bank

« Nous sommes fiers de collaborer avec Paiements Canada à la mise en place d'un système de paiement canadien encore plus innovant, rapide et sécuritaire. L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante dans le déploiement de MX, qui nous permettra de continuer à offrir à nos clients une expérience optimale. »

Sarim Farooqi, Premier vice-président et Trésorier,

Banque Laurentienne

« La Banque Nationale est fière de participer au lancement de la deuxième version de Lynx, un jalon important dans la modernisation du système de paiements au Canada. La migration vers des messages financiers respectant la norme ISO20022 crée de la valeur en permettant aux clients d'avoir une meilleure compréhension des transactions grâce à de nouvelles données plus riches. Dans un monde propulsé par la donnée, cette innovation a une valeur significative pour de nombreuses entreprises. »

Patrice Roy, Vice-président, Solutions de paiement et services internationaux,

Banque Nationale du Canada

« La RBC s'est engagée à offrir des expériences de paiement sûres et novatrices à ses clients, et l'introduction d'ISO 20022 est une prochaine étape cruciale pour faire progresser et moderniser l'infrastructure des paiements au Canada. L'annonce d'aujourd'hui nous permettra de continuer à offrir des produits de paiement novateurs qui améliorent considérablement la qualité des données échangées dans l'écosystème des paiements en permettant de joindre à chaque paiement des données essentielles, comme les détails de la facture, les versements structurés riches en données ou d'autres renseignements contextuels. Alors que le paysage des paiements continue d'évoluer rapidement, il s'agit d'une étape importante qui s'harmonise avec le travail qui se fait à l'échelle mondiale. »

Ramesh Siromani, vice-président exécutif, Cartes, paiements et transformation,

RBC

« Les institutions financières et les infrastructures du monde entier ont adopté la norme ISO 20022 pour son potentiel de libérer de nouvelles possibilités importantes dans le traitement des paiements et l'innovation en matière de services. La migration réussie de Paiements Canada place le Canada à l'avant-garde de la réalisation de ces possibilités. Nous avons hâte de travailler ensemble pour étendre les avantages des paiements riches en données pour l'écosystème des paiements transfrontaliers. »

Pat Antonacci, dirigeant principal, Expérience client,

Swift

« La version deux de Lynx (validation de la norme ISO 20022) est une étape importante dans l'émergence d'un environnement dans lequel nous pouvons intégrer les divers canaux de paiements (p. ex., les virements, les paiements en bloc, les paiements en temps réel) afin de créer une expérience de paiement fluide pour les clients à travers les frontières et les canaux traditionnels. Nous voulons créer un écosystème de paiements offrant une plus grande transparence, une exécution en temps quasi réel, une facilité d'utilisation et une commodité transfrontalière. »

Alexandre Kade, directeur, Relations avec l'industrie, Cybersécurité, analyse de données et solutions robotiques pour les paiements mondiaux, Valeurs mobilières TD,

Groupe Banque TD

SOURCE Payments Canada