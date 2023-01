Lancement de la deuxième édition de la Semaine du manufacturier en Estrie chez Teledyne DALSA et BRP

BROMONT, QC, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a lancé aujourd'hui avec ses partenaires Teledyne DALSA et BRP la deuxième édition de la Semaine du manufacturier qui se tiendra du 24 au 27 janvier 2023 sous le thème « Fabrique ton avenir ».

Cette Semaine du manufacturier, au cours de laquelle des visites industrielles avec des jeunes du secondaire et des tables de discussion entre des élus et des manufacturiers sont organisées, permet de mettre en lumière des entreprises manufacturières qui brillent par leur excellence et leur innovation.

« L'objectif de la Semaine du manufacturier est de mieux faire connaitre le secteur manufacturier et de faire découvrir ses multiples possibilités, tant aux jeunes qu'aux élus de la région. Au cours de cette semaine, plus de 380 jeunes du secondaire pourront visiter des entreprises manufacturières de leur région et constater qu'il y existe de nombreux emplois stimulants et des possibilités de carrières fort intéressantes. Nous organisons également quatre tables de discussion entre des élus et des manufacturiers afin d'échanger sur les défis liés à la main-d'œuvre et proposer des solutions. Le secteur manufacturier est clé pour l'économie du Québec et de ses régions, les opportunités ne manquent pas, alors venez les découvrir! », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

« C'est avec grand enthousiasme que nous avons accueilli une quarantaine d'élèves de l'école secondaire Wilfrid-Léger et du Collège Mont Sacré-Cœur pour visiter nos installations et les intéresser davantage au secteur manufacturier », mentionne Christine Talbot, directrice des Ressources humaines de Teledyne DALSA, partenaire de cette Semaine.

« Nous sommes très heureux de participer à cette Semaine Manufacturière et de contribuer à inspirer les futures générations vers un avenir dans notre industrie. Une centaine d'élèves provenant des écoles secondaires Le Tournesol et de l'Odyssée ont visité nos installations aujourd'hui pour découvrir différentes possibilités de carrière prometteuses qui existent dans le secteur manufacturier », ajoute, M. Carl Beauparlant, directeur des Ressources humaines et Opérations chez BRP, également partenaire de la Semaine du manufacturier.

Ces quelques 140 élèves de l'Estrie ont également eu des présentations de la part d'établissements postsecondaires comme le Centre Expé, le Cégep de Sherbrooke, le CRIF (Centre régional intégré de formation) et le Cégep de Granby concernant des programmes de formation en demande.

En plus des visites des jeunes en entreprises, des rencontres ont été organisées entre des manufacturiers et des élus afin d'aborder les solutions à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier et les stratégies à mettre en place pour favoriser l'attraction et la rétention des travailleurs. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Daniel Tétreault, préfet suppléant de la MRC de Brome-Missisquoi, et Dany Boyer, conseiller municipal de la Ville de Valcourt, ont participé à cette discussion.

Notons enfin que la Semaine du manufacturier organisée par MEQ est possible grâce à nos partenaires : ABB, Airbus, BRP, Essity, Groupe Lacasse, Groupe Novatech, Teledyne DALSA et le gouvernement du Québec.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497 000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

