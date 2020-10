MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents du Québec, est heureuse d'annoncer la tenue de la 2e édition du Forum international sur la gestion des parcs de véhicules IMPULSION MTL. À travers une série de cinq activités organisées entre les mois d'octobre 2020 et d'avril 2021, les participants auront la chance d'en apprendre davantage sur différentes thématiques portant sur l'actualisation, la gestion et l'électrification des parcs de véhicules. Les cinq activités prévues auront lieu aux dates suivantes :

le 27 octobre 2020;

le 8 décembre 2020;

le 26 janvier 2020;

le 16 mars 2021;

le 27 avril 2021.

Cette édition 2020 d'IMPULSION MTL, coprésentée par le gouvernement du Québec et organisée en collaboration avec les villes de New York et de Chicago, ainsi qu'en partenariat avec Québecor, Hydro-Québec et AttriX Partenaire Intégré GeoTab, réunira des professionnels et des fournisseurs autour d'un objectif commun : actualiser les parcs de véhicules grâce aux nouvelles technologies et solutions disponibles sur le marché afin de répondre aux exigences environnementales, sociales, opérationnelles et règlementaires. Les participants seront conviés à réfléchir ensemble aux meilleures pratiques de l'industrie et auront l'occasion de discuter de solutions concrètes et éprouvées, en plus de découvrir des occasions d'affaires ciblées. Plusieurs thématiques seront abordées lors de ces activités :

la gestion et exploitation des parcs de véhicules en transport terrestre;

la recharge et les batteries;

la logistique urbaine;

la connectivité et la sécurité.

La volonté de déployer à grande échelle des parcs de véhicules zéro émission, sans collision et plus performants suscite un intérêt énorme au Québec et dans le monde entier, c'est en effet le futur de la mobilité. Cette nouvelle formule d'événement permettra d'accueillir des conférenciers locaux et internationaux et mettra de l'avant les entreprises québécoises ayant mis au point différents types de véhicules et technologies en électrification des véhicules commerciaux.

Dans ce contexte de pandémie mondiale et pour respecter les recommandations des autorités de la santé publique, le format de cette édition favorisera les activités virtuelles telles que des conférences, des webinaires, des panels, des rencontres de maillage, des kiosques virtuels, des entrevues en direct et des ateliers collaboratifs.

Lancement officiel : le 27 octobre 2020

La cérémonie officielle d'ouverture se tiendra virtuellement le 27 octobre 2020 et abordera le thème de la gestion et exploitation des parcs de véhicules en transport terrestre. Plusieurs invités et conférenciers de marque participeront à ce lancement dont le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, ainsi que la Déléguée du Québec à Chicago, Martine Hébert. Des représentants des villes partenaires - Keith Todd Kerman de New York ainsi que Kevin Campbell et John Wedel de Chicago - prendront part au panel d'ouverture intitulé « Objectif électrification : la parole est aux villes ». Le panel « Engagement des villes et stratégies d'électrification pour minimiser l'impact environnemental des parcs de véhicules » accueillera pour sa part Mark Stevens de la ville de Sacramento et Brad Salazar de Denver.

Impulsion MTL c'est :

Une série d'activités virtuelles à ne pas manquer pour les acteurs municipaux, publics, parapublics et privés pour discuter des meilleures pratiques de gestion des parcs de véhicules de demain dans une perspective zéro émission;

Des conférenciers provenant de plusieurs de grandes villes nord-américaines - dont New York , Chicago , Sacramento et Denver - qui partagent leurs solutions pour relever les principaux défis auxquels l'industrie des transports électriques et intelligents est confrontée, y compris les questions d'approvisionnement, de conformité, de sécurité et de durabilité.

C'est en 2019, au Centre des sciences de Montréal, qu'a eu lieu la première édition de ce Forum international ayant réuni près de 350 participants issus des secteurs public et privé, ainsi que 50 conférenciers locaux et internationaux, experts des enjeux liés à la sécurité, l'intelligence et l'environnement. Une vingtaine d'entreprises avaient alors pu profiter de la zone d'exposition pour faire découvrir différents types de véhicules, solutions technologiques et options concrètes pour électrifier et connecter les parcs de véhicules.

Pour découvrir la programmation complète de cette série de cinq événements et accéder à la billetterie, consultez le site Web : https://propulsionquebec.com/impulsionmtl/

Citations

« Nous sommes très heureux de pouvoir bâtir sur le succès de la première édition d'Impulsion MTL et proposer une formule virtuelle réinventée - adaptée à la réalité de la Covid-19 - qui permettra de poursuivre et d'enrichir la conversation autour de l'actualisation des parcs de véhicules. Face à cette crise sans précédent, il est plus pertinent que jamais d'encourager l'électrification des parcs de véhicules alors que les leaders gouvernementaux et environnementaux se mobilisent pour une relance plus verte, juste et prospère. Cette deuxième édition du Forum sera l'occasion de partager les bons coups d'ici et d'ailleurs, en plus de faire découvrir les innovations québécoises et meilleures pratiques permettant l'accélération de l'électrification. Nous pourrons du même coup faire rayonner notre dynamique écosystème québécois en mettant de l'avant nos entreprises florissantes et novatrices sur la scène internationale », a déclaré Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents.

« Avec son hydroélectricité abondante, ses chercheurs reconnus et l'expertise de ses entreprises actives dans le secteur de l'électrification, le Québec s'est taillé une place de choix au cœur du virage électrique mondial. Il est maintenant temps de tirer profit de ces atouts en développant une véritable filière québécoise des batteries, de l'exploitation responsable de nos minéraux stratégiques jusqu'au recyclage des batteries », a soutenu Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

« En tant qu'entreprise fortement engagée dans la lutte aux changements climatiques et dans l'électrification des transports, Québecor est fière d'agir à titre de partenaire principal de Propulsion Québec et du Forum international IMPULSION MTL. Cet événement offre une occasion en or de partage de visions et d'échanges d'expertises entre leaders provenant de tout horizon et poursuivant le même objectif vers une économie durable. Ce forum est d'autant plus essentiel que ce grand virage ne peut être réussi qu'avec l'appui et la participation de tous les acteurs de la société », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 170 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon sept chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), du Fonds de solidarité de la FTQ, de la Ville de Québec, de Québecor et d'AttriX.

Twitter : @PropulsionQC

Linkedin : Propulsion Québec

SOURCE Propulsion Québec

Renseignements: et demandes d'entrevues : Audrey-Anne Desaulniers, Chargée de communications et de relations publiques, Propulsion Québec, [email protected], 514 755-9877

Liens connexes

https://propulsionquebec.com/