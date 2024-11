BEIJING, 29 novembre 2024 /CNW/ - Ce rapport provient de China.org.cn.

La deuxième China International Supply Chain Expo (CISCE) a débuté à Beijing le 26 novembre.

Une initiative de Beijing pour des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales stables et harmonieuses a également été dévoilée.

Des représentants du gouvernement et de la communauté d'affaires mondiale et des institutions de plus de 100 pays et régions présents à la deuxième cérémonie d'ouverture de la CISCE mardi sont montés sur scène pour exprimer leur soutien à la mondialisation, et ont exprimé leurs préoccupations au sujet du découplage et des tentatives de miner la coopération entre les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales.

Intitulée « Connecting the World for a Shared Future », l'exposition a attiré près de 700 exposants de 69 pays et organisations internationales. L'événement de cette année présente une augmentation notable du nombre d'exposants étrangers, qui représente 32 % du total, comparativement à 26 % l'année précédente.

En tant que première exposition nationale au monde consacrée aux chaînes d'approvisionnement, la CISCE aide les entreprises du monde entier à s'intégrer aux chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales.

