BEIJING, 1 décembre 2024 /CNW/ - Ce rapport provient de China.org.cn.

Joignez-vous au présentateur Jason Dane Castleton au pavillon de la santé et du bien-être de la deuxième Exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement de la Chine, où les innovations, de la médecine traditionnelle à la technologie génétique, transforment l'industrie.

Joignez-vous au présentateur Jason Dane Castleton au pavillon de la santé et du bien-être de la deuxième Exposition internationale de la chaîne d’approvisionnement de la Chine, où les innovations, de la médecine traditionnelle à la technologie génétique, transforment l’industrie.

Jason explore la médecine traditionnelle chinoise et les suppléments de santé, découvrant leurs avantages uniques.

Dans la section des technologies génétiques, Jason teste des innovations de pointe en matière de santé au moyen d'une démonstration interactive de l'ADN.

En devenant actif, Jason explore le monde de la haute technologie de la conception de chaussures de sport modernes. « L'exercice commence avec un équipement adéquat, dit-il en créant ses propres chaussures sportives distinctives.

Pour compléter son expérience d'exposition, Jason "time travels" to 100 age in the aging-care display. Il explore des appareils novateurs conçus pour améliorer l'autonomie et le confort des aînés, démontrant le rôle de la technologie dans le vieillissement de qualité.

Joignez-vous au parcours de Jason grâce à l'innovation en santé et découvrez les tendances émergentes en matière de vie saine à l'exposition!

Lorsque les remèdes anciens rencontrent la technologie intelligente : améliorez votre santé! - China.org.cn

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=p1hJbcaojgw

SOURCE China.org.cn

PERSONNE-RESSOURCE : Yanan Yu, [email protected]