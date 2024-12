BEIJING, le 1er déc. 2024 /CNW/ - Ce rapport provient de China.org.cn.

L'huile de cuisson utilisée est-elle également de l'énergie propre? Quelles sources d'énergie peuvent rendre notre monde plus propre? À quoi ressemble l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement? Notre hôte, Jason, a eu une journée révélatrice à la 2e China International Supply Chain Expo (CISCE).

Jason ne s'attendait pas à trouver de l'huile de cuisson usagée dans la section sur l'énergie propre du CISCE. Beijing Haixin Energy Technology peut transformer l'huile de cuisson usagée en huile végétale hydrotraitée (HVO). Mélangé à du diesel, il peut être utilisé par les voitures, les navires et les avions. Le premier point de test se trouve dans le district haidien de Beijing, créant un système en boucle fermée de la collecte à la réutilisation.

SINOPEC a montré le compresseur d'hydrogène liquide à double pression de grande capacité, le plus grand du genre en Chine. Il alimentera la nouvelle station d'hydrogène de SINOPEC à Cangzhou, ravitaillant plus de 100 camions lourds. Cela permet d'économiser plus de 5 000 tonnes d'émissions de carbone par année, ce qui équivaut à planter 500 hectares d'arbres, soit environ la taille de 700 terrains de soccer! Et SINOPEC construit un réseau complet d'hydrogène, de la production aux stations de ravitaillement.

Les réservoirs de GNL de la China National Offshore Oil Corporation CNOOC stockent du gaz naturel liquéfié (GNL). Le gaz est très froid, à moins 162 degrés. Ce froid extrême est en fait très utile. Il peut être utilisé pour les piscicultures, les entrepôts frigorifiques et même les parcs de neige intérieurs. C'est comme une climatisation gratuite.

Dongfang Turbine Co., Ltd. a présenté la première turbine à gaz lourde de classe F développée par la Chine. Elle produit 50 000 kWh d'électricité par heure, soit assez pour alimenter 7 000 foyers par jour. Elle réduit les émissions de dioxyde de carbone de 500 000 tonnes par an, soit la quantité de gaz absorbée par 4,5 millions d'arbres chaque année. La turbine compte plus de 20 000 pièces. L'entreprise a coopéré avec des universités, des établissements de recherche et plus de 300 entreprises, dont 39 sont des entreprises de haute technologie spécialisées.

Vous pouvez voir ici les entreprises en amont, intermédiaires et en aval. Au sein de CISCE, cette plateforme ouverte, la chaîne d'approvisionnement mondiale devient beaucoup plus fluide.

