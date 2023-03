QUÉBEC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) lance une consultation publique sur le projet de norme CAN/BNQ 3672-100 Biométhane -- Spécifications de qualité pour injection dans les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel. La consultation publique aura une durée de 60 jours; les personnes intéressées par le sujet sont donc invitées à formuler des commentaires et des propositions pour améliorer le projet de norme jusqu'au 8 mai 2023.

Les commentaires et les propositions doivent faire référence à un article précis du projet de norme et inclure une justification technique. Ils doivent obligatoirement être consignés dans le formulaire prévu à cet effet pour être pris en considération. Le projet de norme et le formulaire pour soumettre les commentaires peuvent être téléchargés sur le site Web du BNQ : https://www.bnq.qc.ca/fr/consultations.html

Réunis au sein d'un comité de normalisation, des exploitants de réseaux gaziers, des producteurs de biométhane, des autorités gouvernementales ainsi que des représentants de l'intérêt public et de l'industrie au Canada ont défini les caractéristiques du biométhane requises pour son injection dans les réseaux de distribution et de transport du gaz naturel. Parvenu à un consensus, le comité propose, dans ce projet de norme, les spécifications de qualité du biométhane qui assurent son interchangeabilité avec le gaz naturel déjà présent dans le système dans lequel il est injecté de manière à prévenir les risques pour la santé, l'environnement et l'équipement.

« Comme organisme d'élaboration de normes canadien, le BNQ est très fier que ce projet ait pu rassembler un comité de normalisation soucieux de contribuer à accroitre la production et l'utilisation de l'énergie renouvelable au Canada. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous espérons recevoir des commentaires sur le projet de norme en cours de la part des personnes intéressées par le sujet. »

Isabelle Landry, directrice au Bureau de normalisation du Québec

Le biométhane représente une ressource clé pour satisfaire la demande en énergie toujours en croissance. Il constitue également une source d'énergie verte et une solution astucieuse en matière de gestion des déchets. Le remplacement des combustibles fossiles par le biométhane issu de matières organiques résiduelles contribue à réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre (GES), et ce, sur tout son cycle de vie, en comparaison avec les émissions de GES produites par les combustibles fossiles qu'il remplace.

Tous les commentaires et toutes les propositions reçus dans le cadre de la consultation publique seront analysés par les membres du comité de normalisation responsable de l'élaboration de la norme et les ajustements au document jugés nécessaires seront faits en vue de la publication de la norme canadienne, prévue à l'hiver 2023.

