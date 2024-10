Lancement de la Chaire de recherche UMQ-AdapT pour accélérer l'adaptation des infrastructures municipales aux changements climatiques

Un investissement de 700 000 $ pour soutenir des projets concrets et novateurs

MONTRÉAL, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Forts du succès de l'événement « Municipalité en action : recherche et innovation pour des infrastructures résilientes » qui a rassemblé plus de 100 acteurs clés provenant du milieu académique, municipal et industriel, l'Institut AdapT et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) lancent conjointement la Chaire de recherche UMQ-AdapT.

Ce partenariat stratégique, soutenu par un financement des Fonds de recherche du Québec de 500 000 $ sur 5 ans, vise à accélérer la transition vers des municipalités plus résilientes face aux changements climatiques. La Chaire permettra de développer des solutions concrètes et innovantes, adaptées aux besoins spécifiques des collectivités québécoises.

Grâce à une collaboration étroite entre le milieu de la recherche et le monde municipal, cette initiative répond à l'urgence d'agir face aux impacts croissants des changements climatiques sur les infrastructures municipales.

Pour soutenir les projets issus de l'événement « Municipalité en action : recherche et innovation pour des infrastructures résilientes », AdapT lancera prochainement des appels à projets dotés d'un financement total de 200 000 $. Les thématiques privilégiées porteront notamment sur la gestion des eaux pluviales, la protection des infrastructures, l'aménagement de milieux de vie résilients et la planification urbaine intégrant l'adaptation aux changements climatiques.

L'urgence climatique et les défis des municipalités

L'an dernier, le déficit de maintien des infrastructures municipales d'eau au Québec a atteint 45 milliards de dollars. Les municipalités, qui gèrent près de 60 % des infrastructures publiques, sont confrontées à des défis majeurs, et la qualité de vie de la population en dépend. Face à l'intensification des événements météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques (inondations, sécheresses, vagues de chaleur), ces infrastructures sont de plus en plus sollicitées et vulnérables. Les coûts de réparation et de reconstruction après ces événements sont en constante augmentation, représentant un fardeau financier important pour les collectivités. La Chaire UMQ-AdapT permettra d'évaluer de manière plus précise ces impacts et de développer des stratégies d'adaptation efficaces pour réduire ces coûts et améliorer la résilience des infrastructures municipales.

Citations

« Ce partenariat est fondamental. L'UMQ apporte une connaissance approfondie des enjeux municipaux, tandis que l'Institut AdapT de l'ÉTS offre une expertise scientifique de pointe. Ensemble, nous unissons nos forces pour faire entendre notre voix, au bénéfice de la population. Grâce à cette collaboration, nous créons un guichet unique qui propose aux municipalités québécoises une expertise en recherche sur l'adaptation des infrastructures. Cela nous positionne au cœur des solutions et nous permet d'être proactifs face aux défis climatiques. »

- Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec l'UMQ pour relever les défis liés aux changements climatiques. Cette Chaire est une opportunité unique de mettre en œuvre des projets concrets qui auront un impact positif sur nos communautés. »

- Éric Bosco, directeur général de l'Institut AdapT

Cette Chaire de recherche représente une avancée majeure dans la lutte contre les changements climatiques au Québec et démontre la volonté de l'Institut AdapT et de l'UMQ de travailler ensemble pour un avenir plus durable.

