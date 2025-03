OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a officiellement lancé la Cellule de coordination des opérations et de renseignement (CCOR), qui regroupe les ministères et les organismes canadiens responsables de la sécurité et les partenaires canadiens du domaine de l'application de la loi en vue de mieux protéger la frontière canadienne.

La CCOR a été créée en réponse au Plan frontalier du Canada, plus précisément dans le cadre de la Directive du premier ministre sur la criminalité transnationale et la sécurité de la frontière. La CCOR fera fond sur les mécanismes actuels de coopération entre les partenaires du domaine de l'application de la loi et les organismes responsables de la sécurité pour tirer meilleur parti de l'échange d'informations en vue de cibler le crime organisé transnational, le blanchiment d'argent et le trafic de drogue et de renforcer la sécurité frontalière.

Des représentants du domaine du renseignement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de Sécurité publique Canada (SP), du Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CST), du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), de Santé Canada et du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) se sont réunis le 24 février pour examiner des manières d'améliorer l'échange, la communication, l'analyse et le traitement en temps opportun des renseignements entre les ministères et les organismes fédéraux responsables de la sécurité participants et les autorités infranationales, notamment les partenaires du domaine de l'application de la loi, en vue de perturber le trafic de fentanyl et les activités du crime organisé transnational connexes.

La CCOR renforce l'engagement du Canada à l'égard du plan pour la sécurité frontalière en adoptant une approche intégrée en matière de renseignement sur la criminalité et la sécurité face à la menace posée par le crime organisé transnational, y compris les groupes impliqués dans le commerce du fentanyl.

L'amélioration de l'échange d'informations et de renseignements et de la coordination opérationnelle permettront à toutes les organisations responsables de l'application de la loi au Canada et aux États-Unis de mieux identifier, surveiller et intercepter les individus à risque élevé ou les drogues qui tentent de traverser la frontière canadienne, améliorant ainsi la sécurité de tous.

Citation

« Il est essentiel d'établir des partenariats solides et d'assurer un échange d'informations efficace pour intercepter à la frontière les personnes et les biens qui mettent en péril la sécurité des personnes au Canada. La CCOR renforcera la collaboration entre les organismes d'application de la loi et contribuera à la lutte contre le fléau du fentanyl. »

- L'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Dans le cadre du Plan frontalier du Canada , le gouvernement du Canada investit 1,3 milliard de dollars dans des mesures concrètes visant à protéger les communautés des deux côtés de la frontière.

, le gouvernement du investit 1,3 milliard de dollars dans des mesures concrètes visant à protéger les communautés des deux côtés de la frontière. Le Plan frontalier prévoit l'octroi de 200 millions de dollars à SP et au CST pour favoriser l'amélioration de la collecte de renseignements sur le crime organisé transnational et le fentanyl et permettre l'échange de renseignements avec les partenaires du domaine de l'application de la loi à l'échelle du Canada et des États-Unis.

frontalier prévoit l'octroi de 200 millions de dollars à SP et au CST pour favoriser l'amélioration de la collecte de renseignements sur le crime organisé transnational et le fentanyl et permettre l'échange de renseignements avec les partenaires du domaine de l'application de la loi à l'échelle du et des États-Unis. Dans le cadre de ces efforts, le premier ministre a publié une nouvelle Directive sur la criminalité transnationale et la sécurité de la frontière, qui a donné lieu à la mise en place de la CCOR. La Directive présente des recommandations pour la création d'une cellule de coordination des opérations et de renseignement chargée de lutter contre le crime organisé transnational, le blanchiment d'argent, la sécurité frontalière et le trafic de drogue, en vue de permettre la circulation rapide et efficace des renseignements aux fins d'utilisation dans le cadre des activités d'application de la loi au Canada et à l'étranger. La communauté canadienne de la sécurité nationale, de l'application de la loi et du renseignement utilisera les nouvelles ressources mises à sa disposition par l'intermédiaire du Plan frontalier du Canada en vue d'échanger des renseignements utiles avec les partenaires provinciaux, territoriaux et internationaux, au besoin, sur le crime organisé et le fentanyl.

