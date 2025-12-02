Lancement de la campagne Qui gagne le moins? en équité salariale

MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière de lancer aujourd'hui sa campagne publique en équité salariale intitulée Qui gagne le moins? en collaboration avec le studio Club Sexu.

Malgré la Loi sur l'équité salariale, les emplois à prédominance féminine sont encore trop souvent perçus comme ayant moins de valeur que ceux à prédominance masculine. Ce projet, réalisé à la demande des membres de la CSQ, vise à informer, à sensibiliser et à dénoncer ces biais, le tout dans un cadre ludique et éducatif.

Il s'agit d'une campagne d'éducation et de vulgarisation conçue pour les membres qui peut également renseigner la population sur les enjeux suivants :

l'objectif de la loi;

le concept de discrimination systémique;

le comparatif entre emploi féminin et masculin;

les obligations de l'employeur.

Une porte-parole toute désignée : Farah Alibay

La CSQ est honorée de pouvoir compter sur l'ingénieure en aérospatiale et vulgarisatrice Farah Alibay en tant que porte-parole pour faire connaître la campagne.

« Farah Alibay est une femme inspirante qui a su briller dans des domaines à prédominance masculine. Elle est un exemple exceptionnel de détermination pour des milliers de Québécoises et Québécois. Nous souhaitions que la campagne soit portée par une femme qui peut parler de cet enjeu crucial avec pertinence et qui a démontré que, lorsque des sujets complexes sont bien vulgarisés, la connaissance peut être porteuse de changement majeur », soutient Éric Gingras, président de la Centrale.

Le leader syndical ajoute également que la Centrale s'est dotée d'une charte d'engagement en équité salariale afin de rappeler que toutes les personnes concernées doivent s'impliquer pour faire avancer le dossier et mettre fin à ces iniquités qui perdurent depuis trop longtemps dans nos milieux de travail.

À vous de jouer!

Inspirée du jeu Qui est-ce? et des jeux télévisés des années 1970, la CSQ a également produit une trousse pédagogique comprenant plusieurs fiches informatives ainsi que des cartes de personnages qui illustrent les mythes et les biais entourant l'enjeu de l'équité salariale. Un jeu-questionnaire pour tester vos connaissances en la matière est également disponible en ligne; vous pourriez être surpris de votre résultat!

La campagne comprend aussi des capsules humoristiques diffusées sur les médias sociaux et animées par l'influenceuse, animatrice et femme d'affaires Marina Bastarache, ainsi que par l'humoriste Pascale Marineau, sans oublier une discussion entre Éric Gingras et Farah Alibay sous forme de balado.

Pour consulter toute l'information disponible, consultez le site quigagnelemoins.lacsq.org.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]