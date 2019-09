Lancement de la campagne de communication « Propreté, la priorité pour notre quartier » dans Ahuntsic-Cartierville

L'événement de lancement s'est déroulé dans une ambiance festive, en présence de la conseillère de ville de Bordeaux-Cartierville, Effie Giannou, de la directrice de l'école, Caroline Cloutier ainsi que des quelque 400 d'élèves et des membres du personnel enseignant de l'école Louisbourg, des parents et des résidents du secteur. Les élèves ont pu voir les équipements municipaux exposés pour l'occasion et visité les kiosques de Ville en vert, de l'écocentre, de la bibliothèque de Cartierville et de Tandem.

« Le lancement de cette campagne à l'école Louisbourg a permis de sensibiliser des centaines d'enfants aux bons gestes à poser en matière de gestion des déchets », a souligné Mme Giannou. « Bien trier ses déchets, les déposer dans le bon bac, respecter les horaires des collectes et jeter ses ordures dans la poubelle sont de bonnes habitudes à prendre dès le jeune âge et les enfants sauront certainement porter ces messages aux gens qui les entourent », a ajouté Mme Giannou.

Concours de bande dessinée

En plus du dévoilement de la campagne, la mairesse Thuillier a procédé au lancement d'un concours de bande dessinée. Les jeunes des niveaux primaire et secondaire des écoles situées sur le territoire d'Ahuntsic-Cartierville sont invités à créer leur PROPRE BD dont le sujet est « La propreté, priorité de mon quartier ». Ce concours, qui se déroule jusqu'au 15 novembre prochain, fait partie des moyens en vue de sensibiliser les jeunes aux enjeux de propreté. Plus de 1700 $ de prix à gagner sont assortis au concours. Tous les détails sont publiés sur le site web à ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-Cartierville.

La campagne prévoit aussi diffuser ses messages de multiples façons pour joindre divers publics cibles. Affiches, panneaux de rue, campagne dans les médias sociaux, page web dédiée et événements seront déployés selon un calendrier qui se terminera à l'automne 2021.

Pourquoi avoir choisi une fourmi à titre de porte-parole?

Les fourmis sont des insectes chez qui la vie sociale atteint un très haut niveau d'organisation. Leur présence dans la nature et leurs actions sur l'environnement sont essentielles au bon fonctionnement des milieux qu'elles habitent. Elles sont considérées par la communauté scientifique comme des nettoyeurs efficaces.

Ce lancement s'ajoute à deux autres actions importantes posées par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en cette semaine de mobilisation mondiale climatique, soit l'implantation d'un projet de partage de véhicules entre voisins et voisines et la tenue d'un marché public donnant accès à des produits frais et locaux sur la rue Basile-Routhier, le 28 septembre.

