Une campagne menée par des Autochtones et soutenue par la Fondation canadienne de recherche sur le sida, CATIE, Gilead, Merck, OHTN et ASPC vise à améliorer la compréhension du virus

TORONTO, le 2 juin 2026 /CNW/ - Alors que les communautés de partout au Canada célèbrent le Mois national de l'histoire autochtone et se préparent à marquer la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin, des leaders autochtones et des militant•e•s de la lutte contre le VIH lancent la campagne Allumer des feux sacrés. Cette nouvelle campagne de sensibilisation au VIH menée par des Autochtones vise à réduire la stigmatisation, accroître les connaissances et appuyer les discussions sur le VIH en milieu communautaire.

Vidéo - Les médicaments du VIH sont, aussi, des remèdes Speed Speed Allumer des feux sacrés logo (Groupe CNW/Canadian Foundation for Aids Research (CANFAR))

Dirigée par le programme bispirituel du CBRC en partenariat avec des leaders autochtones de la lutte contre le VIH, la campagne est le fruit de deux années de consultation et de collaboration avec les communautés. Le financement de la campagne et son soutien à l'échelle nationale ont été fournis par la Fondation canadienne de recherche sur le sida (CANFAR) et CATIE, avec le soutien de Gilead, de Merck, du Réseau ontarien de traitement du VIH (OHTN) et de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

La campagne tourne autour de huit courts métrages produits par des créateurs et créatrices autochtones et mettant de l'avant les visions du monde, les expériences vécues et les savoirs des communautés autochtones. Ces films abordent la prévention et le traitement du VIH, et remettent aussi en question la stigmatisation et la mésinformation qui font encore obstacle au dépistage et à l'accès aux soins.

Ce lancement intervient à un moment critique de la riposte canadienne au VIH. En effet, le 7 mai 2026, en réponse à la hausse des taux de VIH, le gouvernement du Manitoba a déclaré un état d'urgence de santé publique, et des militant•e•s de la Saskatchewan appellent leur province à emboîter le pas. Aux quatre coins du Canada, les communautés autochtones continuent de subir les effets du VIH de façon disproportionnée en raison des inégalités systémiques issues du colonialisme et des lacunes de longue date en matière de soins et d'éducation adaptés à leur culture.

« Trop souvent, les communautés autochtones sont ciblées par les campagnes de santé publique, plutôt que d'être mises en position de les orchestrer, a déclaré Lane Bonertz, directeur adjoint de la promotion de la santé bispirituelle au CBRC. La campagne Allumer des feux sacrés a été conçue par des Autochtones pour les communautés autochtones. Ce fait n'est pas sans importance, car une éducation culturellement adaptée a le pouvoir de réduire la stigmatisation, d'améliorer l'accès à la prévention et au dépistage, et d'aider les gens à se sentir compris plutôt que jugés. »

La campagne souligne que le traitement contre le VIH est sûr et efficace, et que les personnes vivant avec le VIH peuvent mener une vie longue et en bonne santé. Elle fait également la promotion d'outils de prévention concrets, notamment le dépistage régulier, les condoms, la PrEP et le traitement. Les organisateurs espèrent que la campagne suscitera des conversations plus ouvertes sur le VIH au sein des communautés autochtones et contribuera à lutter contre la mésinformation qui continue d'alimenter la stigmatisation.

« CANFAR considère cet investissement comme essentiel pour aider à mettre fin à l'épidémie de VIH au Canada, a affirmé Roxanne Ma, vice-présidente, Sensibilisation nationale chez CANFAR. Les initiatives menées par les Autochtones, telles que la campagne Allumer des feux sacrés, contribuent à garantir que les efforts de sensibilisation au VIH soient guidés par les communautés les plus touchées. Ce leadership est essentiel si nous voulons réduire la stigmatisation et améliorer l'accès à la prévention, au dépistage et aux soins. »

« Avec l'annonce récente d'une urgence de santé publique liée au VIH au Manitoba, les campagnes dirigées par les communautés, comme c'est le cas pour Allumer des feux sacrés, sont cruciales car elles instaurent la confiance et offrent aux personnes concernées la possibilité d'accéder à des renseignements sur le VIH d'une manière qui leur semble pertinente, respectueuse et ancrée dans leurs propres expériences, a déclaré Laverne Gervais, directrice, Mino Pimatisiwin Sexual Wellness Lodge chez Ka Ni Kanichihk. Les récits au cœur de cette campagne reflètent les réalités auxquelles les communautés sont confrontées à l'heure actuelle. »

Saltmedia, une entreprise détenue par des Métis•ses, est responsable de la production et du soutien de la campagne. La diffusion nationale comprend des publicités à la radio, des activités de sensibilisation ciblées sur les médias sociaux et des partenariats avec des créateur•trice•s et des influenceur•euse•s autochtones.

Pour plus de renseignements sur la campagne et pour visionner les films, rendez-vous sur :

https://feuxsacres.ca/

Pour toute demande d'information des médias, veuillez contacter :

Adam Mazerall, Directeur du marketing, CANFAR, [email protected]

À propos du programme bispirituel du CBRC

Le programme bispirituel est un programme dirigé par des Autochtones au sein du Centre de recherche communautaire (CBRC) qui fait la promotion de la santé des personnes de diverses orientations sexuelles et identités de genre par la recherche et par l'élaboration d'interventions. Grâce à une collaboration fructueuse avec des partenaires, des leaders et des Aîné•e•s autochtones, les programmes et initiatives dirigés par des personnes bispirituelles du CBRC améliorent la santé et le bien-être des communautés bispirituelles, queers et trans autochtones du Canada. Ces programmes comprennent la collecte de données et la recherche pertinentes et adaptées à la culture, ainsi que l'échange de connaissances et la création de ressources dirigés par des personnes bispirituelles et autochtones.

À propos de CANFAR

CANFAR est la seule fondation nationale indépendante au Canada qui a pour mission de mettre fin à l'épidémie de VIH grâce à la recherche. Depuis 1987, CANFAR favoriser les découvertes scientifiques et mobilise les efforts collectifs pour faire avancer la prévention, le dépistage, le traitement et la réduction de la stigmatisation. CANFAR investit dans la recherche innovante et dans des solutions communautaires qui traduisent la science en résultats concrets. À ce jour, CANFAR a consacré plus de 26 millions de dollars dans près de 600 projets de recherche sur le VIH/sida, contribuant ainsi à des percées en matière de prévention, de dépistage, d'accès aux traitements, de réduction de la stigmatisation et de recherche d'un remède.

À propos de CATIE

CATIE est la source canadienne de renseignements sur le VIH et l'hépatite C et bien plus encore. L'organisme renforce les connaissances sur la santé sexuelle et l'usage de substances; il renforce la capacité des prestataires de services en matière d'offre de services de prévention, de dépistage et de traitement; et, enfin, il encourage des politiques et des programmes dont le bon fonctionnement a été prouvé sur la base de la recherche, de la pratique et de l'expérience vécue.

SOURCE Canadian Foundation for Aids Research (CANFAR)

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