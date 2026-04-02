Cette nouvelle direction intervient à un moment crucial dans les efforts déployés par le Canada pour mettre fin à l'épidémie du VIH, alors que les progrès marquent le pas et que les inégalités persistent

TORONTO, le 2 avril 2026 /CNW/ - À un moment charnière dans la lutte menée par le Canada pour mettre fin à l'épidémie du VIH, alors que le nombre de nouvelles infections reste stable et que les pressions financières mondiales et nationales menacent de ralentir les progrès, la Fondation canadienne de recherche sur le sida (CANFAR) a annoncé aujourd'hui que le Dr Paul A. Sandstrom avait été nommé par le conseil d'administration au poste de directeur général, à compter du 6 avril 2026.

Fondation Canadienne de recherche sur le SIDA (Groupe CNW/Canadian Foundation for Aids Research (CANFAR)) Photo d'archive du Dr Paul A. Sandstrom (Groupe CNW/Canadian Foundation for Aids Research (CANFAR))

Reconnu mondialement comme une figure de proue dans les domaines de la recherche sur le VIH et de la santé publique, le Dr Sandstrom apporte plus de 35 ans d'expérience dans l'avancement de la recherche sur le VIH et l'élaboration de stratégies de santé publique, ainsi qu'un engagement profond en faveur de l'équité en matière de santé. Pendant plus de deux décennies, il a dirigé les programmes nationaux canadiens de recherche en laboratoire et de dépistage clinique sur le VIH dans le cadre de l'Initiative fédérale sur le VIH/sida, contribuant ainsi à élargir l'accès aux diagnostics et aux soins pour les populations les plus mal desservies.

« Le Dr Sandstrom apporte une expertise scientifique exceptionnelle et un leadership en matière de santé publique à un moment crucial », a déclaré Andy Pringle, président du conseil d'administration de la CANFAR. « Bien que le Canada ait réalisé des progrès importants, le nombre de nouveaux cas de VIH ne diminue pas, et trop de communautés continuent d'être touchées de manière disproportionnée. Parallèlement, les contraintes budgétaires, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale, risquent de freiner cette dynamique. L'expérience et la vision du Dr Sandstrom permettent à la CANFAR de contribuer à traduire la recherche en actions concrètes, à mobiliser des partenaires et à accélérer la mise en place de solutions pour mettre fin au VIH au Canada. »

Contributeur actif à la stratégie internationale de lutte contre le VIH, le Dr Sandstrom a également contribué à façonner les approches mondiales en matière de résistance aux médicaments, de diagnostic, de soins cliniques et d'évolution virale. Auteur de plus de 160 publications évaluées par des pairs, il conseille actuellement l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en tant que coprésident mondial du réseau de laboratoires HIVResNet de l'OMS.

« Le Canada se trouve à un tournant décisif dans sa lutte contre le VIH. Nous disposons des outils scientifiques, de l'innovation et du leadership communautaire nécessaires pour mettre fin à l'épidémie », a déclaré le Dr Sandstrom. « Ce qu'il faut maintenant, c'est une coordination audacieuse et une philanthropie catalytique pour accélérer ces progrès. Mettre fin au VIH n'est pas seulement un défi scientifique, mais aussi un défi sociétal : cela exigera des partenariats inclusifs et un engagement continu de la part de tous les secteurs. »

La nomination du Dr Sandstrom fait suite à une recherche nationale rigoureuse menée par le conseil d'administration de CANFAR après l'annonce du départ de l'ancien chef de la direction, Alex Filiatrault, en mai 2025. Le conseil d'administration tient à remercier sincèrement Kevin Noguera et Roxanne Ma pour leur leadership exemplaire au cours de l'année écoulée, alors qu'ils reprennent leurs fonctions habituelles au sein de l'organisation.

La nomination du Dr Sandstrom reflète l'engagement continu de la CANFAR à mettre fin à l'épidémie du VIH au Canada grâce à une recherche percutante et à une attention accrue portée à l'équité en matière de santé. Alors que l'organisation accroît ses investissements dans des solutions communautaires, notamment des initiatives de dépistage rapide menées avec des partenaires à travers le pays, la CANFAR reste déterminée à traduire la recherche en actions concrètes et à accélérer les progrès mesurables.

Grâce à une combinaison unique d'expertise scientifique, de leadership en santé publique et d'engagement en faveur de l'équité, le Dr Sandstrom est bien placé pour mener CANFAR vers sa prochaine phase d'impact.

À propos de CANFAR

CANFAR est la seule fondation nationale indépendante au Canada qui se consacre à l'éradication de l'épidémie de VIH par la recherche. Depuis 1987, CANFAR fait progresser la recherche scientifique et mobilise l'action collective pour faire avancer la prévention, le dépistage, le traitement et la lutte contre la stigmatisation.

Grâce à des collectes de fonds et à des partenariats stratégiques, CANFAR investit dans la recherche innovante et dans des solutions communautaires qui transforment les avancées scientifiques en résultats concrets. À ce jour, CANFAR a consacré plus de 26 millions de dollars à près de 600 projets de recherche sur le VIH/sida, contribuant ainsi à des avancées décisives en matière de prévention, de dépistage, d'accès aux traitements, de réduction de la stigmatisation et de recherche d'un remède.

Chaque année, CANFAR touche également plus de 2 millions de jeunes Canadiens grâce à des initiatives nationales de sensibilisation et d'éducation sur le VIH, contribuant ainsi à réduire la stigmatisation et à donner à la prochaine génération les moyens d'agir grâce à l'éducation.

Pour en savoir plus sur le plan « Actions audacieuses » de CANFAR visant à mettre fin au VIH au Canada, cliquez ici.

SOURCE Canadian Foundation for Aids Research (CANFAR)

Pour toute demande média, veuillez contacter : Victoria Gormley, Consultante en relations publiques et communications, CANFAR [email protected]