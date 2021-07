Lancement de la bourse commémorative Peter-deMarsh

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'honorer la mémoire de Peter deMarsh, la Fédération canadienne des propriétaires forestiers crée la bourse commémorative qui sera remise annuellement à un étudiant engagé dans un projet de maîtrise ou de doctorat portant sur les propriétaires forestiers, et à un représentant d'un organisme de propriétaires forestiers souhaitant participer à une conférence internationale sur l'environnement.

Une bourse qui se distingue par son originalité

Une première bourse de 10 000 $ sera remise à un étudiant canadien ou étranger en voie de terminer ses travaux de maîtrise ou de doctorat dans une université canadienne. Le projet de recherche devra s'intéresser aux rôles des propriétaires de boisés ou des associations de propriétaires de boisés dans la résolution d'enjeux sociaux, économiques ou environnementaux. Très souvent, des étudiants ont terminé leurs années de scolarité de maîtrise ou doctorat sans pour autant avoir finalisé la rédaction de leur mémoire ou thèse. Cette bourse permettra d'offrir un délai de quelques mois pour compléter cette rédaction, avant de retourner sur le marché du travail.

De plus, Peter deMarsh était particulièrement préoccupé par l'absence de représentants de propriétaires forestiers, faute de moyen financier pour y participer, aux grands forums internationaux établissant des orientations sur l'environnement. Une bourse pouvant totaliser 3 000 $ pourra ainsi être remise pour aider des représentants d'organismes de propriétaires forestiers canadiens ou étrangers à participer à des conférences internationales portant sur des enjeux interpelant les propriétaires forestiers.

Les règles d'attribution de ces bourses sont disponibles sur le site forestowners.ca.

À propos de Peter deMarsh

Peter deMarsh a travaillé toute sa vie à convaincre des dizaines de millions de propriétaires forestiers à travers la planète d'agir collectivement au sein d'organisations régionales, nationales et internationales afin de mieux défendre leurs intérêts. Au Nouveau-Brunswick, il l'a fait en participant au développement du North Shore Forest Products Marketing Board et agissant comme président de York Sunbury Charlotte Forest Products Marketing Board entre 1972 et 1988. Cette conviction s'est également manifestée par son implication dans la fondation de la Fédération des propriétaires de boisés du Nouveau-Brunswick en 1976. Il a poursuivi ce travail en cofondant la Fédération canadienne des propriétaires de boisés en 1989 et en participant activement à la création de l'Alliance internationale pour la foresterie familiale en 2002 pour porter la voix des propriétaires forestiers au sein des forums internationaux.

À la présidence de ces organisations, il fut à même de constater que les enjeux vécus par les propriétaires et producteurs forestiers à travers le monde présentent de grandes similarités. L'essence de son message était simple : les propriétaires forestiers sont les mieux placés pour assurer une gestion durable du patrimoine naturel, connaissant intimement leur territoire et le transmettant d'une génération à l'autre, souvent dans la même famille.

À propos de la Fédération canadienne des propriétaires forestiers

La Fédération canadienne des propriétaires forestiers (FCPF) fait la promotion des intérêts économiques et sociaux des propriétaires forestiers en présentant leurs points de vue par une voix nationale unie.

