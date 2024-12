Lancement de la 9e campagne provinciale de sensibilisation contre le radon - Vos citoyens sont-ils à risque ?

MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ) lance sa 9e campagne provinciale « Villes et municipalités contre le radon », en collaboration avec Santé Canada, avec Sainte-Adèle comme ville hôte officielle cette année.



Le radon présente un risque majeur pour la santé respiratoire

Le radon, un gaz radioactif naturellement présent dans l'environnement, est invisible, inodore et peut s'infiltrer insidieusement dans les maisons et bâtiments. À long terme, son inhalation représente un danger grave pour la santé pulmonaire. Le radon est d'ailleurs la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. La seule façon de savoir si une habitation est affectée est de mesurer sa concentration à l'aide d'un détecteur.

« Depuis 17 ans, l'APQ recueille les résultats des tests de radon effectués dans les habitations. Ces données montrent que 18 % des maisons québécoises testées dépassent la directive nationale de 200 Bq/m³ d'air. Il est crucial de collaborer avec les villes et municipalités pour protéger les citoyens contre ce risque », souligne Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec.

Sainte-Adèle met la santé de ses citoyens au cœur de ses priorités

Sainte-Adèle se démarque cette année avec un geste concret pour ses résidents. « La Ville de Sainte-Adèle, en collaboration avec l'Association pulmonaire du Québec, financera 65 % des coûts des 50 premières trousses de dépistage achetées par ses résidents. Nous invitons les autres villes et municipalités du Québec à joindre leur voix à la nôtre pour faire largement rayonner ce message », a déclaré Mme Lalonde, mairesse de Sainte-Adèle.

Cette campagne vise à informer et éduquer les citoyens sur les risques associés au radon et les moyens de s'en protéger. Les municipalités participantes peuvent se procurer des matériels éducatifs auprès de l'APQ et diffuser l'information à l'aide de leurs propres plateformes et outils. Un vingtaine de villes et municipalités ont déjà rejoint la campagne 2024-2025.

Pour savoir si vous êtes à risque, procurez-vous un détecteur de radon et mesurez la concentration dans votre domicile.

Site Web : poumonquebec.ca/radon

SOURCE Association pulmonaire du Québec

Pour plus d'informations, communiquez avec : Programme de santé environnementale, Association pulmonaire du Québec, 514-287-7400, poste 237, [email protected]