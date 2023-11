Lancement de la 8e campagne provinciale « Villes et municipalités contre le radon »

MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ), avec le soutien de Santé Canada et en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Ville de Sainte-Thérèse, ville hôte de la campagne 2023, lance sa 8e campagne provinciale « Villes et municipalités contre le radon ».

Le radon est un gaz radioactif présent partout à la surface du globe, invisible, inodore et qui peut s'infiltrer dans les maisons et bâtiments insidieusement. À long terme, l'inhalation de radon est dangereuse pour la santé pulmonaire. Ce gaz est d'ailleurs la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. La seule façon de savoir si une habitation est concernée par le radon est de mesurer la concentration à l'aide d'un détecteur.

« Depuis 17 ans, l'APQ amasse les données des tests de radon effectués dans les habitations. Elles ont révélé que 18 % des demeures québécoises mesurées dépassent la directive nationale de 200 Bq/m3 d'air. Il est donc vital d'unir nos forces avec les villes et municipalités pour protéger les citoyens. » précise Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec.

Dès le 1er novembre 2023, toutes les villes et municipalités du Québec seront invitées à prendre exemple sur la Ville de Sainte-Thérèse, ville hôte de la campagne, pour informer et éduquer leurs citoyens sur les moyens de réduire l'exposition au radon et les mesures à prendre pour protéger leur sante et celle de leurs proches.

« Parce que nous avons à cœur la santé pulmonaire de nos concitoyens, c'est un honneur pour nous de participer à cette campagne contre le radon en tant que ville hôte. L'achat d'un détecteur étant la première étape pour se protéger des effets du radon, la Ville de Sainte‑Thérèse est fière d'annoncer qu'elle financera 35 % des coûts des 200 premières trousses achetées par ses résidents. Nous invitons les autres municipalités du Québec à emboîter le pas et à se joindre à cet effort collectif de sensibilisation », souligne le maire de Sainte‑Thérèse, monsieur Christian Charron.

Les villes et municipalités peuvent se procurer du matériel informatif auprès de l'APQ. Elles peuvent aussi soutenir la campagne en faisant usage de leurs propres matériels et médias.

Site Web : poumonquebec.ca/radon

