Lancement de la 4e étude MTL Trajet - L'intelligence artificielle au service de la mobilité à Montréal

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce le lancement de la 4e étude MTL Trajet. Cette étude repose sur une application mobile développée par la Ville, en collaboration avec ses partenaires en mobilité. L'application permet de mesurer les trajets et les temps de déplacement des usagers. Elle permet à la Ville à mieux comprendre les déplacements des Montréalaises et Montréalais, tous modes de transports confondus, de visualiser les lignes de désir des piétons, et ainsi de mieux planifier les transports en commun et d'optimiser l'aménagement urbain.

MTL Trajet a un impact direct sur l'amélioration de la mobilité et la fluidité à Montréal, qui sont des priorités de l'administration municipale.

« MTL Trajet a un impact très concret. Avec les données recueillies, nous pouvons, par exemple, visualiser où il y a des problématiques liées à la vitesse des automobilistes, ce qui nous permet de cibler les réaménagements qui s'imposent. Aussi, grâce à l'application, nous pouvons constater que les usagers n'empruntent pas toujours le meilleur trajet pour atteindre leur destination dans un secteur précis de la ville. Nous pouvons alors améliorer le trajet en ajustant, entre autres, la signalisation », a expliqué Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Cette année, nous avons optimisé l'application mobile. Nous pourrons identifier automatiquement le mode de transport utilisé par nos participantes et participants. La technologie se raffine pour nous permettre de recueillir encore plus de données pertinentes et d'améliorer la fluidité de notre réseau cyclable, piétonnier et routier. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à télécharger l'application mobile MTL Trajet sur leur téléphone intelligent et à devenir des ambassadeurs du déplacement », a déclaré François William Croteau, responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation et de la performance organisationnelle au sein du comité exécutif.

Les données recueillies, anonymement, seront analysées et les résultats orienteront de nombreux projets de la Ville, comme la planification des pistes cyclables et le développement du Réseau express vélo (REV). L'équipe de Vision Zéro, dont l'objectif du plan d'action 2019-2021 est d'éradiquer les décès et les blessés graves sur le réseau montréalais, utilise aussi les données pour repérer les endroits où la vitesse est trop élevée et où des aménagements seraient nécessaires.

Soulignons que toutes les données recueillies sont anonymes et que l'étude se déroule jusqu'au 20 octobre 2019. Un concours est organisé et de nombreux prix sont offerts aux participantes et participants de l'étude. Pour plus de détails concernant l'étude MTL Trajet, veuillez visiter la page suivante: https://ville.montreal.qc.ca/mtltrajet/ .

Rappelons que les partenaires en mobilité de la Ville associés à ce projet sont : le ministère des Transports du Québec, l'Autorité régionale de transport métropolitain, EXO, la Ville de Laval, la Ville de Longueuil, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de Laval, le Réseau de transport de Longueuil et le laboratoire Transportation Research for Integrated Planning de l'Université Concordia.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse de comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Karla Duval, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, 514 868-5934