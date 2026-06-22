Lancement de la 20e tournée estivale de la Brigade Splash : Le meilleur sauvetage, c'est celui qu'on évite

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, M. Jean Boulet, la Société de sauvetage, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), ainsi que ses partenaires Aquam, All Tides et Canadian Tire, ont le plaisir de vous annoncer, pour une 20e année consécutive, le lancement de la tournée estivale de la Brigade Splash à travers le Québec. Cette initiative vise à sensibiliser les baigneuses et baigneurs, les surveillantes-sauveteuses et surveillants-sauveteurs et les gestionnaires aquatiques quant à la responsabilité partagée en matière de sécurité aquatique et à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires aux abords des installations aquatiques, qu'elles soient intérieures ou extérieures. La Brigade Splash demeure un pilier pertinent et essentiel lors de la saison estivale afin de faire continuation à la mission de la Société de sauvetage, celle-ci étant d'encourager les activités aquatiques et nautiques sécuritaires afin de prévenir la noyade.

Brig-Splash-2026-MS (Groupe CNW/Régie du bâtiment du Québec)

Pour la 20e année de la Brigade Splash, l'édition 2026 s'inscrit sous la thématique « Le meilleur sauvetage, c'est celui qu'on évite ». Trop souvent, on oublie que la prévention est le meilleur sauvetage possible. Savoir reconnaitre les situations à risque, assurer la conformité des installations et privilégier la baignade en zones surveillées, sont toutes des actions qui aident à prévenir les accidents et à faire une différence. Cette thématique poursuit également les thèmes des dernières années, dont l'application de la nouvelle réglementation de la RBQ ainsi que la valorisation du métier de sauveteur. C'est dans cette optique que la Brigade Splash sillonnera le Québec afin de sensibiliser la population.

« Aujourd'hui, je suis très heureux de souligner la 20e année de la Brigade Splash, qui accomplit un travail essentiel pour sensibiliser les Québécoises et les Québécois de toutes les régions à la vigilance nécessaire près des plans d'eau. Chaque noyade en est une de trop, et l'engagement de la Brigade rappelle que la sécurité est l'affaire de tous, mais avant tout une responsabilité personnelle. Je ne saurais trop vous rappeler de faire preuve de prudence. Votre sécurité près de l'eau repose sur des gestes simples et des comportements responsables. Aucune perte n'est acceptable, et chaque vie mérite d'être protégée. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

« Au Québec, on dénombre que seulement 1 % des noyades surviennent en milieu supervisé. Cette statistique témoigne de l'importance du rôle des surveillants-sauveteurs, mais également de celui des gestionnaires qui veillent à offrir des installations conformes et sécuritaires pour tous. Le lancement de la Brigade Splash marque le début de notre offensive estivale pour sensibiliser le Québec à la nécessité de la prévention et au rôle qu'elle joue dans la réduction des risques de noyade. »

Raynald Hawkins, directeur général, Société de sauvetage, division du Québec

Lors de sa tournée estivale, la Brigade Splash parcourra le Québec afin de sensibiliser la population aux différents aspects de la prévention de la noyade. Dans le contexte où la sécurité aquatique est une responsabilité partagée, les brigadiers agissent auprès de plusieurs clientèles. Ils offriront des entraînements spécialisés aux surveillants-sauveteurs, procéderont à l'évaluation des installation aquatiques et en assureront le suivi auprès des gestionnaires. Ils animeront également des ateliers sur diverses thématiques destinés aux baigneurs et aux jeunes des camps de jours.

Pour suivre la Brigade Splash cet été, rendez-vous sur le site Web www.brigadesplash.com, la page Facebook Brigade Splash, le compte Instagram de la Société de sauvetage et sur son compte TikTok !

La Brigade Splash est une initiative rendue possible grâce à la précieuse collaboration du ministère du Travail, de la RBQ, Aquam, All Tides et Canadian Tire.

À propos de la Régie du bâtiment du Québec : Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ surveille l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence. De plus, la RBQ a comme fonction le contrôle de la qualification des entrepreneurs de façon à s'assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité. Responsable de l'application du Règlement sur la sécurité dans les bains publics, la RBQ contribue à diverses activités de sensibilisation sur la sécurité dans les lieux de baignade.

À propos de la Société de sauvetage : Depuis plus d'un siècle, la Société de sauvetage multiplie ses efforts afin de prévenir la noyade et les traumatismes associés à l'eau. La Société de sauvetage est un organisme national de sauvetage et de prévention des noyades au Canada. Elle s'engage à promouvoir la sécurité aquatique et à sauver des vies en éduquant le public, en formant des sauveteurs compétents et en favorisant la recherche dans le domaine de la prévention des noyades.

SOURCE Régie du bâtiment du Québec

Pour toute information complémentaire ou demande d'entrevue, communiquer avec : Société de sauvetage : Raynald Hawkins, Directeur général, Société de sauvetage, division du Québec, 514 435-5342, [email protected]