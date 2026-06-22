/R E P R I S E -- Invitation aux médias - 20e lancement de la Brigade Splash de la Société de sauvetage du Québec/

QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse alors que la Société de sauvetage et le ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, M. Jean Boulet, lanceront la Brigade Splash.

Logo lancement BS (Groupe CNW/Régie du bâtiment du Québec)

Sous la thématique « Le meilleur sauvetage est celui qu'on évite », l'édition 2026 de la Brigade Splash met l'accent sur la prévention. Les noyades au Québec sont une réalité préoccupante, il est donc crucial de mettre en place des stratégies. La prévention est l'un de ces moyens. Bien que souvent invisible, elle est essentielle pour diminuer les accidents.

Tout au long de l'été, les brigadiers parcourront le Québec afin de sensibiliser la population à l'importance des comportements sécuritaires en milieu aquatique. Par des formations, des évaluations et des activités éducatives, la Brigade démontre qu'elle est un pilier important dans la réduction des risques de noyade. Elle contribue également à perpétuer notre mission de sensibilisation aux dangers liés à la noyade et de renseigner sur les pratiques sécuritaires sur, près et dans l'eau.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected].

AIDE-MÉMOIRE Date : Lundi 22 juin, 13 h 15 (début des allocutions) Heure : Trois-Rivières, Québec

L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Régie du bâtiment du Québec

Sources : Anne-Marie Francoeur, Responsable, communications et relations publiques, Société de sauvetage, division du Québec, 514 622-5076, [email protected]; Jérôme Dufour, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, Ministre responsable des Relations canadiennes, 438 518-9207, [email protected]