Lancement de la 14e Semaine pour l'école publique - À livres ouverts!

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - L'école est un milieu où l'on fait vivre, entre autres, la lecture! C'est pourquoi le thème de cette 14e édition est « À livres ouverts ». Quiconque peut se reconnaître dans les livres, du plus jeune élève, à l'élève adulte, en passant par la personne enseignante, et ce, peu importe le niveau. Et même si lire n'est pas une activité que l'on aime le plus, tout le monde a un livre marquant! C'est cette thématique qui donnera le ton à la 14e Semaine pour l'école publique (SPEP) et aux activités qui en découleront. Cette initiative, mise sur pied par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), se déroulera du 2 au 8 octobre prochains et sera portée par son tout nouveau porte-parole, Simon Boulerice.

Auteur, scénariste, animateur, chroniqueur, comédien et plus encore, Simon Boulerice était la personne toute désignée pour succéder à Philippe Laprise et Claire Pimparé. « Je suis très fier de m'associer à cet événement et de pouvoir mettre en lumière le travail des artisans de l'école publique et des élèves, jeunes et adultes! J'ai une grande admiration pour les enseignantes et enseignants. J'ai fait tout mon parcours scolaire à l'école publique et ç'a été un tremplin pour déployer l'artiste que je suis devenu. J'ai donc très hâte à cette 14e Semaine pour l'école publique », déclare Simon Boulerice.

« Le thème que nous avons choisi cette année est vaste. Il ne fait pas seulement référence à la lecture comme tel. Il fait aussi référence au fait de se raconter et de s'ouvrir… c'est ça aussi l'école publique pour moi, être ouvert à l'autre », a mentionné Annie Primeau, vice-présidente à la vie pédagogique à la FAE. À propos de notre nouveau porte-parole, Mme Primeau se réjouit de le voir se joindre à l'événement. « Cet artiste incarne profondément les valeurs de la SPEP. L'on sent, dans ses déclarations, son fort attachement à l'école publique et à ce qu'elle a de plus beau. Pour les jeunes, Simon Boulerice personnifie la polyvalence, la persévérance et la créativité. Quant aux profs, ils l'admirent pour sa maîtrise de la langue française et l'importance qu'il accorde à la littérature et au pouvoir transformateur de celle-ci. C'est vraiment quelqu'un de rassembleur ».

Une programmation renouvelée !

En plus du lancement en grande pompe, la 14e SPEP offre une programmation riche aux enseignantes et enseignants ainsi qu'à leurs élèves.

1. Tournée du porte-parole dans les classes

Nous revenons aux visites en présence pour la tournée du porte-parole dans les classes. Ce sont donc quatre établissements scolaires qui recevront la visite de Simon, une possibilité pour chacun des secteurs (préscolaire, primaire, secondaire, EDA et FP).

Un concours a été lancé en mai, afin de permettre aux enseignantes et enseignants de planifier cette activité pour la prochaine année. Une relance a également été effectuée à la mi-août. Afin de bien outiller les personnes participantes, nous produisons un document d'accompagnement afin de suggérer quelques idées d'activités à faire lors de la visite de Simon, et ce, en fonction de l'âge des élèves.

2. Un événement hommage vidéo pour la remise des prix Hibou

La remise des prix Hibou a, elle aussi, été modifiée. Un balado vidéo d'une quinzaine de minutes a été réalisé, au cours duquel Simon Boulerice a reçu la personne récipiendaire en formule d'entretien, afin de comprendre de quelle manière cette personne a contribué à faire rayonner le thème de la SPEP, soit la lecture. Nos récipiendaires ont reçu leur prix des mains de la vice-présidence à la vie pédagogique et de notre porte-parole. Cette séquence a été photographiée. Pour chacune des remises de prix, une vidéo a été réalisée et sera largement diffusée sur notre site Web et les réseaux sociaux.

3. Des activités SPEP 2023 favorisant la participation des écoles et des centres

Cette portion de la SPEP a été grandement modifiée. En effet, nous avions auparavant un quiz décliné en trois versions (débutant, intermédiaire et avancé). Les personnes enseignantes étaient invitées à participer avec leur classe et pouvaient remporter des prix. Cette activité rejoignait davantage le 3e cycle du primaire et le secondaire. Nous avons donc voulu créer des activités qui soient davantage collées à la réalité de chacun des secteurs, sans oublier l'Association des personnes retraitées de la FAE, l'APRFAE.

Coloriages, ateliers d'enrichissement de vocabulaire et d'écriture et discussions encadrées sont proposées aux écoles.

4. Un partenariat renouvelé avec les « ambassadeurs de la SPEP »

Année après année, une cinquantaine de partenaires s'associent à la SPEP. Nous souhaitons relancer ce partenariat en créant le concept des « ambassadeurs de la SPEP », pour insuffler un vent de fraîcheur et créer un réel engouement pour notre événement.

Cette 14e SPEP est soutenue non seulement par une cinquantaine de partenaires institutionnels, mais aussi par des organismes offrant un soutien financier, dont principalement Beneva, mais également la Caisse d'économie solidaire, la Caisse Desjardins de l'Éducation et Lussier.

Pour lire tous les communiqués de soutien à la SPEP, rendez-vous au https://www.lafae.qc.ca/semaine-ecole-publique

