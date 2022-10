Lancement de la 13e Semaine pour l'école publique - Les visages de l'école publique

Montréal, le 2 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Qu'ils viennent du Cameroun, de l'Ukraine ou de Gatineau, qu'ils aient des difficultés d'apprentissage ou non, qu'ils apprennent dans une école à l'extérieur des grands centres ou dans un centre professionnel en ville, les élèves de l'école publique sont accueillis à bras ouverts, peu importe leurs différences, année après année. Cet accès universel et gratuit, sans discrimination, en fait sa plus grande force. C'est cette thématique qui donnera le ton à la 13e Semaine pour l'école publique (SPEP) et aux activités qui en découleront. Cette initiative, mise sur pied par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), se déroulera du

2 au 9 octobre prochains et sera portée par son incontournable porte-parole, l'humoriste Philippe Laprise!

« L'école est un lieu d'instruction et d'apprentissage, mais aussi un lieu de socialisation où les élèves, jeunes et adultes, côtoient des personnes différentes et où ils se familiarisent avec ces différences et apprennent à les apprécier. Cet environnement est leur premier levier vers un monde adulte, où s'entrecroisent de multiples cultures, des différences autant au niveau des orientations sexuelles, des identités sexuelles, que des difficultés d'apprentissage, des types de handicap et c'est ce qui fait la beauté de ce milieu. La somme de toutes ces différences représente une grande richesse sociale que l'école publique doit cultiver afin de faire des élèves des citoyens non seulement instruits, mais également ouverts aux autres. Dans le contexte actuel, le thème de la SPEP cette année se voulait rassembleur et célébrer les différences nous apparaissait essentiel », a déclaré Philippe Laprise, porte‑parole de la SPEP pour une 6e année.

« L'école publique québécoise est un lieu qui accueille tous les élèves et il est fondamental que tous les personnels qui y œuvrent le fassent sans discrimination afin de donner l'exemple aux petits et grands. La peur de l'autre et les préjugés prennent souvent leurs sources dans le manque d'information et d'éducation. Or, l'école publique est l'institution par excellence pour lutter contre les préjugés et la discrimination, ainsi que pour fournir les outils nécessaires aux élèves pour comprendre le monde dans lequel ils évoluent. C'est pour cela que l'école publique est si importante et qu'il faut investir en elle pour maintenir des services de qualité et accessibles à tous. Chaque année, la SPEP met en lumière l'importance de l'école publique au sein de la société québécoise. Cette année, particulièrement, faisons de l'école publique, qui nous appartient à toutes et à tous, un lieu où seront célébrées nos différences, car elles nous rendent plus forts et riches comme société », a mentionné Annie Primeau, vice‑présidente à la vie professionnelle à la FAE.

Une programmation riche!

En plus du lancement d'aujourd'hui, la 13e SPEP offre aux enseignantes et enseignants ainsi qu'à leurs élèves, une programmation riche qui porte sur l'école publique un regard positif.

À noter que cette 13e SPEP est soutenue non seulement par une cinquantaine de partenaires institutionnels, mais aussi par des organismes offrant un soutien financier, dont principalement Beneva, mais également la Caisse d'économie solidaire, la Caisse Desjardins de l'Éducation et Lussier. Pour lire tous les communiqués de soutien à la SPEP, rendez-vous à lafae.qc.ca/semaine-ecole-publique.

Tournée « Philippe, ZOOM avec nous! »

Philippe Laprise partira en tournée, en virtuel et en présentiel, dès cette semaine, dans un total de 18 établissements scolaires au Québec, et ce, pendant tout le mois d'octobre. Du préscolaire à l'éducation des adultes, en passant par le primaire, le secondaire et la formation professionnelle, ces rencontres promettent d'être divertissantes, riches en émotions et inspirantes, puisqu'il s'agit toujours de moments privilégiés où les élèves, jeunes et adultes, peuvent échanger avec notre porte‑parole sur les diverses réalités de leur milieu, sur leurs aspirations et sur leurs difficultés.

Quiz sur la diversité

Qu'est-ce qu'un stéréotype ou un handicap? Peux-tu dire bonjour dans une langue autre que le français? Nomme un pays autre que le Canada qui est représenté à ton école. Voilà le genre de questions auxquelles répondront les élèves du Québec qui participeront au Quiz de la SPEP élaboré par la FAE. À gagner : un chèque-cadeau de 30 $ pour l'achat d'un livre par élève dans chacune des classes lauréates (une au primaire, une secondaire et une à l'éducation des adultes). Un plus pour la classe du secondaire : les élèves remporteront aussi une visite gratuite dans le Salon du livre le plus près de chez eux (Montréal, Québec ou Gatineau)!

Pour participer, rendez-vous à lafae.qc.ca/semaine-ecole-publique et inscrivez-vous avant le 14 octobre 2022, 18 h.

Remise des prix Hibou

Cette année, la FAE remettra des prix Hibou à des organismes communautaires selon le thème des visages de l'école publique. L'un des deux prix est décerné cette année à l'organisme de bienfaisance Fourchettes de l'espoir qui assure le soutien et l'accompagnement des plus démunis de notre communauté en favorisant leur intégration au marché du travail, et ce, en leur procurant l'accès à une alimentation variée et de qualité. L'autre prix Hibou est décerné à la Maison des enfants Le Dauphin, un milieu de vie unique, joyeux, coloré, qui ouvre grand sa porte aux jeunes lavallois de 0 à 12 ans et à leurs parents, en contribuant à l'épanouissement et au développement harmonieux des enfants en leur offrant des activités de sensibilisation, de prévention et d'entraide, participant ainsi à l'amélioration de la communauté.

Félicitations aux lauréats! La FAE leur a remis avec fierté leur prix et les vidéos de chacune des remises seront diffusées au courant de la semaine sur la page Facebook de la SPEP à facebook.com/SPEPecolepublique.

