Lancement de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur

QUÉBEC, le 7 février 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'augmenter la diplomation de la population québécoise dans le cadre du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, et son adjointe parlementaire et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, ont annoncé aujourd'hui la création de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Le but de cet observatoire sera de favoriser le transfert de connaissances sur l'accessibilité, la persévérance et la réussite à l'enseignement collégial et universitaire.

L'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur aura quatre grands mandats, soit :

effectuer de la veille et diffuser les différentes tendances et prospectives découlant de la recherche et de la pratique;

favoriser la circulation des connaissances issues de la recherche et de la pratique et leur transfert vers les milieux de l'enseignement supérieur;

contribuer à la mobilisation de ces connaissances et au maillage des différents acteurs concernés par ces enjeux en enseignement supérieur grâce à une interface attrayante et conviviale;

devenir un vecteur de changement encourageant l'adoption de nouvelles pratiques par les milieux.

Le gouvernement du Québec investira au total 2,85 millions de dollars pour le déploiement de ce nouvel organisme, qui sera assuré par le Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES). En effet, le CAPRES élargira considérablement ses activités pour devenir, au cours des prochains mois, l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur.

Citations :

« Je suis très fière de ce projet, une première du genre au Québec, qui démontre une importante mobilisation des parties prenantes en enseignement supérieur pour la réussite de la communauté étudiante. L'augmentation du nombre de diplômées et diplômés est fondamentale pour la prospérité de la société québécoise. Je profite de l'occasion pour remercier le Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur de prendre sous son aile le mandat de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Je suis persuadée que l'expertise de son équipe permettra à l'ensemble des établissements de mettre en place des pratiques porteuses pour accompagner les étudiantes et étudiants sur le chemin de la réussite. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis enchantée de voir se concrétiser aujourd'hui la mise sur pied de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. En plus de s'inscrire dans le Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur, cet observatoire hors du commun permet également de donner suite à quelques-unes des recommandations du rapport L'université québécoise du futur, déposé en février dernier. En tant que présidente du comité-conseil chargé d'en assurer le suivi, je ne peux que me réjouir. Notre travail acharné des derniers mois porte fruit. À terme, ce sont nos étudiantes et nos étudiants qui en seront les grands gagnants! »

Émilie Foster, adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« L'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur sera un lieu de convergence et de dialogue entre la recherche et la pratique sur la réussite en enseignement supérieur au Québec. Il vise ainsi à contribuer au développement d'un enseignement supérieur de grande qualité pour la société québécoise de demain. »

Caroline Lessard, directrice du soutien aux études et des bibliothèques à l'Université du Québec et présidente du CAPRES

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec investira au total 2,85 millions de dollars, soit 950 000 $ par année d'ici 2023-2024, pour la création de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur.

Le déploiement de l'Observatoire se déroulera graduellement au cours des prochains mois. On prévoit qu'il sera en fonction à l'automne 2022.

Liens connexes :

Ministère de l'Enseignement supérieur

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC?s=09

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source : Valérie Chamula, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180, [email protected]