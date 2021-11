Lancement de l'exposition virtuelle « Verdun en temps de guerre : une communauté engagée »

VERDUN, QC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - En ce jour du Souvenir, journée de commémoration nationale des personnes qui ont servi ou qui continuent de servir le Canada en temps de guerre comme en temps de paix, l'arrondissement de Verdun lance l'exposition virtuelle « Verdun en temps de guerre : une communauté engagée », réalisée par la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique, et accessible sur son site Internet.

Réalisée avec le soutien du programme d'investissement « Histoires de chez nous » de Musées Numériques Canada, l'exposition présente l'engagement de l'ex-ville de Verdun -- maintenant devenue un arrondissement de la ville de Montréal -- et de ses citoyens dans l'effort de guerre canadien, lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, grâce à des archives photographiques et des extraits de témoignages de Verdunois et Verdunoises de l'époque. Des portions plus explicatives accompagnent également les différentes photographies. Le public sera surpris de voir à quel point cet engagement singulier a eu des impacts sur tous les aspects de la vie de la population durant et après les guerres : le travail, le logement, la famille, le tissu social et l'aménagement urbain seront affectés.

Reconnu au 20e siècle pour sa participation exemplaire à l'effort de guerre canadien, Verdun est l'une des communautés qui donnera le plus grand nombre de volontaires, en proportion de sa population, et ce, durant les deux guerres mondiales. Le 100e anniversaire de la section verdunoise de la Légion royale canadienne, célébré en 2019, est l'occasion de mettre en lumière l'histoire de cette remarquable mobilisation de la communauté en temps de guerre.

Musées numériques Canada hébergera l'exposition dans les deux langues officielles pour les cinq prochaines années et cette dernière sera accessible par le biais de l'adresse suivante : histoiresdecheznous.ca/v2/verdun-temps-de-guerre_wartime/

Conférence sur l'effort local de Verdun lors des deux grandes guerres

En marge de l'exposition virtuelle, Serge Durflinger, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa et spécialiste en histoire militaire présentera une conférence intitulée « Verdun au temps de la guerre : l'effort local lors des deux grandes guerres, 1914-18 et 1939-45 », le mardi 16 novembre à 19 h, au Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun (5160, boulevard LaSalle à Verdun). Il relatera l'histoire de cette remarquable mobilisation de la communauté verdunoise à l'effort de guerre. Peu de citoyens ont soutenu les leurs de la même façon que Verdun et le public pourra découvrir pourquoi. Pour assister à cette conférence, il faut s'inscrire par l'entremise du formulaire web prévu à cette fin.

À propos de La Maison Nivard-De Saint-Dizier

La Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique est une institution muséale dont la mission est de préserver et de mettre en valeur l'une des plus vieilles maisons rurales d'inspiration française existante sur l'île de Montréal ainsi que de conserver, documenter et diffuser le patrimoine archéologique et historique du site.

À titre de musée municipal, elle conserve, documente et diffuse également le patrimoine archéologique, historique, culturel et immatériel de l'arrondissement de Verdun.

À propos de Musées numériques Canada

Musées numériques Canada, administré par le Musée canadien de l'Histoire avec le soutien financier du gouvernement du Canada, est la plus importante source numérique d'histoires et d'expériences présentées par des musées et organismes patrimoniaux canadiens.

Le programme d'investissement « Histoires de chez nous » aide les musées et les organismes patrimoniaux canadiens de plus petite taille à réaliser, en collaboration avec les collectivités locales, des expositions virtuelles qui suscitent l'intérêt des publics en ligne pour les histoires, passées ou actuelles, des collectivités du Canada.

