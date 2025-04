L'entreprise démontre son engagement envers la vérification de la conformité aux normes relatives au VAP de la RBA

TAIPEI, 2 avril 2025 /CNW/ - Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE:2317) a réalisé des audits indépendants par des tiers dans neuf campus de fabrication couvrant cinq pays, démontrant, pour une deuxième année, un engagement à l'égard de la conformité et de la transparence essentielles en matière de responsabilité sociale et environnementale de la part du plus important fournisseur de services de fabrication de produits électroniques au monde.

Aucune constatation prioritaire n'a été évaluée dans la plupart des audits menés dans le cadre du programme d'évaluation validée (VAP) de la Responsible Business Alliance (VAP de la RBA), une norme de l'industrie qui reconnaît l'engagement d'une usine à l'égard de la responsabilité sociale et environnementale et qui met l'accent sur la vérification de la résolution des problèmes ciblés dans une évaluation du PAV.

Les audits, qui portaient sur les sites de fabrication de Foxconn en Chine, au Vietnam, en Malaisie, en Inde et au Mexique, ont montré un taux de conformité global de 89 %. Le campus de Quang Chau, dans la province du Bac Giang, au Vietnam, a obtenu la certification de niveau argent dans le cadre du VAP de la RBA, surpassant la note moyenne dans l'industrie locale.

Selon la RBA, les clients, les investisseurs, les gouvernements et les autres parties prenantes tiennent compte de la résolution vérifiée des conclusions d'audit essentielles pour démontrer la conformité à leurs exigences. Afin d'améliorer la durabilité des activités de Foxconn et de servir de modèle de pratiques exemplaires à l'échelle mondiale, les audits de 2024 ont également mis l'accent sur les campus qui doivent renforcer les vérifications par des tiers en fonction d'une évaluation complète de leur complexité opérationnelle, de la taille de leurs effectifs et de leurs antécédents en matière de vérifications par des tiers. Les domaines d'audit portaient sur les droits du travail, la santé et la sécurité au travail, l'environnement, l'éthique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les entrevues avec 1 067 employés. La portée totale comprenait 210 000 employés et prenait l'équivalent de 96 jours-personnes.

Aucune constatation prioritaire n'a été évaluée, à l'exception d'une non-conformité prioritaire dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement en raison des heures supplémentaires d'un fournisseur de services externalisé, qui a été résolue. Les taux de conformité en matière d'environnement et d'éthique ont atteint plus de 97 %, respectivement, tandis que les taux en matière de main-d'œuvre, de santé et de sécurité et de gestion de la chaîne d'approvisionnement ont atteint plus de 80 %. Les résultats ont révélé le besoin de renforcer la gestion du ratio de travailleurs affectés, des heures supplémentaires, du calcul de l'assurance sociale et des indemnités de départ à temps, ainsi que de l'attention portée à l'environnement de travail sur place en Inde.

À la fin de 2024, des audits relatifs au VAP de la RBA avaient été effectués dans 58 sites, dont 8 ont obtenu la certification Platinum, 17 ont obtenu la certification Gold et 20 ont obtenu la certification Silver. Les premiers audits en 2023 couvraient huit sites en Chine et en Inde.

