OTTAWA, ON, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les combustibles propres, comme les biocarburants avancés et l'hydrogène, jouent un rôle essentiel dans le plan du Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Comme les combustibles propres offrent d'intéressantes possibilités pour les entreprises et les communautés autochtones, le gouvernement du Canada aide à accroître leur capacité de production nationale tout en stimulant l'économie, en créant de bons emplois durables et en soutenant les travailleurs œuvrant dans le secteur des ressources naturelles.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé aujourd'hui un appel de propositions pour des projets dirigés par des Autochtones visant la construction ou l'agrandissement d'installations de production de combustibles propres au Canada.

Cet appel de propositions pour des projets autochtones, qui s'inscrit dans le cadre du Fonds pour les combustibles propres, vise à soutenir des études de faisabilité et des nouveaux projets de production qui sont conçus pour un déploiement commercial et en sont à un stade avancé de préparation. Les projets de production de carburants propres liquides ou gazeux - comme l'hydrogène, l'éthanol avancé et le diesel renouvelable - seront pris en considération.

On s'attend à ce que les projets retenus réduisent les émissions, bénéficient aux communautés autochtones, mobilisent des investissements du secteur privé, créent des emplois et accroissent la représentation des genres et la diversité dans le secteur des combustibles propres. Nous encourageons les entreprises, communautés et organisations autochtones à présenter une demande.

Une seule demande peut être présentée pour ce qui est des études de faisabilité et des projets de production. Les études de faisabilité et d'ingénierie de base peuvent recevoir une aide financière correspondant à un maximum de 75 % des coûts admissibles jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars, tandis que les projets de production peuvent, quant à eux, bénéficier d'un soutien maximal de 50 % de l'ensemble des coûts admissibles jusqu'à concurrence de 150 millions de dollars.

Doté d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars, le Fonds pour les combustibles propres vise à accroître la capacité de production nationale des combustibles propres. Il soutient aussi la mise en œuvre du Règlement sur les combustibles propres qui est proposé et permet de mener à bien la Stratégie relative à l'hydrogène.

Les demandes pour l'appel de propositions pour des projets dirigés par des Autochtones seront acceptées jusqu'à épuisement des fonds.

« Les entreprises autochtones proposent des solutions novatrices dans le domaine des combustibles propres. Notre gouvernement fait équipe avec elles dans ces projets novateurs pour faire du Canada un fournisseur de choix de combustibles propres à l'échelle mondiale. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

