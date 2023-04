Lancement de l'appel de propositions 2023 du fonds Net Zero Research Fund de la Banque Scotia pour souligner le Jour de la Terre

TORONTO, le 19 avril 2023 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui qu'elle accepte les demandes de bourses pour son fonds Net Zero Research Fund. Les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance qui font de la recherche pour soutenir les démarches de décarbonisation des secteurs clés de notre économie ont jusqu'au mercredi 31 mai 2023 pour soumettre leur demande.

Établi en 2021 dans le cadre des engagements climatiques de la Banque Scotia, ce fonds de 10 millions de dollars met en place des partenariats avec des laboratoires d'idées et des établissements d'enseignement et leur fournit du financement pour soutenir la recherche visant à faire avancer la décarbonisation à l'échelle mondiale.

« Les changements climatiques demeurent une grande priorité pour la Banque Scotia; nous voulons donc contribuer à la conception d'options durables qui font avancer la transition vers une économie sobre en carbone, explique Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia. Le fonds Net Zero Research Fund investit dans la recherche en innovation pour l'adaptation aux changements climatiques. La collaboration et le partage des connaissances créent des liens vitaux entre les organismes de recherche sans but lucratif et les entreprises, ce qui est essentiel pour le virage vers la carboneutralité. »

À ce jour, le fonds a soutenu 21 établissements d'enseignement et organismes sans but lucratif qui font des recherches sur le climat et la décarbonisation au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Antilles. Voici le type de projets soutenus :

Élargissement du stockage de carbone

Amélioration de l'évaluation, de l'agrégation et de la divulgation des données sur les émissions de gaz à effet de serre, surtout dans les secteurs où les données sont limitées et varient d'une région à l'autre (par exemple, l'agriculture et les prêts hypothécaires résidentiels)

Définition des changements nécessaires aux politiques publiques et à la réglementation pour favoriser l'accélération de la décarbonisation

Leviers permettant d'accroître la demande des consommateurs, des municipalités et du secteur de la fabrication pour les technologies faibles en carbone et carboneutres

Par exemple, l'un des bénéficiaires de l'an dernier est la fondation Con Vida, une ONG de Colombie qui fait la promotion de la culture durable et écologique des avocats dans les Andes tropicales. Dans le cadre de sa recherche, cette organisation évalue les avantages des cultures d'avocats comme puits de carbone dans la région. Pour en savoir plus sur son travail, lire cet article.

Les bourses accordées par la Banque Scotia pour les propositions retenues en 2023 iront de 25 000 $ dollars canadiens à 100 000 dollars canadiens. Pour être admissibles au fonds Net Zero Research Fund de la Banque Scotia, les organisations doivent être des organismes de bienfaisance ou des organismes sans but lucratif enregistrés dans leur juridiction.

Pour connaître les critères d'admissibilité et la marche à suivre pour soumettre une proposition, allez au https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/responsabilite-et-impact/les-engagements-climatiques/centre-dexcellence-sur-les-changements-climatiques.html

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Amarra Mohamed, Communications d'entreprise, Banque Scotia, [email protected]