QUÉBEC, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent le lancement, par la Société d'habitation du Québec (SHQ), d'un appel de projets visant à appuyer financièrement la réalisation de projets de multilogements hautement préfabriqués. Ces logements visent à répondre plus rapidement aux besoins des ménages québécois à revenu faible ou modeste. Grâce à cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'un nouveau volet du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) destiné à la conception et à la construction d'immeubles hautement préfabriqués, un premier lot de 500 logements sera construit en 2026.

Les coopératives, les offices et les organismes à but non lucratif d'habitation ainsi que les entreprises du secteur privé sont invités à consulter l'information sur la façon de déposer un projet sur le site Web de la SHQ. La date limite pour le dépôt des projets est le 12 mars 2025.

Rappelons que ces 500 logements hautement préfabriqués seront construits grâce à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), dans laquelle le gouvernement du Canada investit 992 M$. À cette somme, le gouvernement du Québec a ajouté 992 M$ pour soutenir la Stratégie québécoise en habitation. Ces investissements visent à créer 8 000 logements sociaux et abordables au Québec.

Modifications apportées au PHAQ

Les nouvelles modifications apportées au PHAQ visent à offrir une plus grande flexibilité pour la réalisation de projets, en plus de permettre, par l'ajout d'un troisième volet, la mise en œuvre de l'initiative de conception et de construction d'immeubles hautement préfabriqués. La liste complète des modifications est diffusée sur la page Web du PHAQ.

Citations :

« Pour construire plus rapidement, nous devons penser autrement et faire évoluer nos pratiques. Cet appel de projets, qui intègre le hautement préfabriqué, démontre bien la démarche proactive et collaborative qui s'opère pour accroître l'offre de logements abordables partout au Québec. En ouvrant la voie à la construction de logements hautement préfabriqués, nous ajoutons une solution supplémentaire pour répondre rapidement aux besoins en habitation des ménages québécois. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Face à la pénurie de main-d'œuvre et à l'augmentation des coûts de construction, nous devons innover et construire des logements abordables plus facilement et plus rapidement. C'est exactement ce que ces investissements dans le logement modulaire nous aideront à faire ».

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits saillants

Un appel de qualification pour la conception-construction de multilogements hautement préfabriqués a été effectué auprès de consortiums à l'automne dernier. Au terme du présent appel de projets, une période de maillage suivra entre les demandeurs dont le projet aura été retenu et les consortiums sélectionnés. Le modèle de multilogements sera ensuite développé et mènera à la réalisation des travaux en usine et sur le site, en vue d'une livraison prévue en 2026.





Les projets déposés devront répondre aux besoins régionaux énoncés, en plus d'être appuyés par les municipalités où ils seront développés.





Les multilogements seront de moyenne densité, de 24 ou de 36 logements, de 2 ou 3 étages. Ils comprendront des studios ou des logements de 1 ou 2 chambres à coucher et les proportions de typologie pourront varier légèrement selon les besoins.





Les loyers des logements construits seront abordables, car ils devront respecter les seuils du PHAQ établis par la SHQ.





Lancé en mars 2023, le FACL est une initiative de 4 G$ du gouvernement du Canada , laquelle a été bonifiée lors du budget 2024 d'une enveloppe de 400 M$, et qui vise à accélérer la construction de 112 000 logements à l'échelle du pays.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

