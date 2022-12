Lancement de l'appel de projets 2022-2023 pour lutter contre l'homophobie et la transphobie

QUÉBEC, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine et de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Mme Martine Biron, annonce le lancement de l'appel de projets en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2022-2023.

Le programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie soutient des projets qui répondent aux besoins des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers (LGBTQ) en matière de prévention de la discrimination basée sur l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre et en matière de sensibilisation à cette discrimination. Il appuie également des initiatives favorisant la promotion et la protection des droits des personnes LGBTQ.

Cet appel de projets vise à soutenir des projets ponctuels, qui ne font pas partie de la programmation courante des organismes, devant être réalisés sur une période de moins de 12 mois.

Les organisations admissibles sont invitées à soumettre leur projet au plus tard le 31 janvier 2023, avant 17 h.

Citation

« Cet appel de projets permettra aux organismes œuvrant auprès des communautés LGBTQ de proposer de nouvelles initiatives visant à favoriser la reconnaissance et le respect des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Les projets financés contribuent non seulement à soutenir et à outiller les personnes LGBTQ, mais aussi à faire du Québec une société qui évolue en priorisant l'égalité et la diversité. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine et de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

Faits saillants

Le programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie a été instauré en 2011.

Depuis sa création, le programme a permis la réalisation de 179 projets de sensibilisation à la discrimination envers les personnes LGBTQ et de prévention de celle-ci. Ce sont ainsi 4,4 millions de dollars qui ont été accordés en aide financière.

Les priorités indiquées dans le cadre de cet appel de projets sont établies en fonction du Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023 et des travaux en lien avec le projet de loi n o 70, ou Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre .

et des travaux en lien avec le projet de loi n 70, ou . L'une d'elles répond à la mesure sous la responsabilité du BLCHT dans le Plan d'action jeunesse 2021-2024 visant à soutenir des projets de démystification de la diversité sexuelle et de genre s'adressant aux jeunes ainsi que des projets de lutte contre l'homophobie et la transphobie en milieux jeunesse.

Lien connexe

Les informations, la documentation permettant de déposer un projet dans le cadre de cet appel de projets ainsi que les coordonnées du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie sont accessibles sur le site Web.

SOURCE Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

