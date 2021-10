Lancement de l'appel de projets 2021-2022 pour favoriser l'accès à la justice

QUÉBEC, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce le lancement de l'appel de projets 2021-2022 du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.

Cet appel de projets accordera la priorité aux besoins des citoyennes et citoyens en matière d'accès à la justice en contexte pandémique, notamment sur le plan de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement.

Les organismes qui souhaitent proposer des projets d'implantation de programmes de justice participative ou de justice réparatrice sont également invités à déposer une demande.

L'enveloppe totale pour l'appel de projets 2021-2022 s'élève à 650 000 $. L'aide financière maximale pour chaque initiative est de 50 000 $.

Les personnes et les organismes intéressés ont jusqu'au 12 novembre 2021 pour soumettre leur candidature.

Citation

« L'accès à la justice peut s'avérer plus difficile pour certains citoyens et citoyennes, surtout en contexte pandémique. Les organismes communautaires jouent un rôle primordial pour les sensibiliser et particulièrement pour les informer quant à leurs droits et recours. Grâce au Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice, de nombreux projets sont financés tous les ans au bénéfice de la population. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Faits saillants

Les sommes octroyées dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice viennent du Fonds Accès Justice. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et de l'Entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises de justice familiale.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur l'appel de projets ou pour présenter une initiative, consultez le site Web du ministère de la Justice : https://www.justice.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Isabelle Boily, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 208-7423