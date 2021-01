EDMONTON, AB, le 7 janv. 2021 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) prend des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des immeubles, des parcs de véhicules et des autres activités du gouvernement fédéral, conformément à l'engagement que le gouvernement du Canada a pris dans sa Stratégie pour un gouvernement vert.

L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada avait lancé des demandes de propositions en vue d'acheter, en Alberta, de l'électricité propre destinée à alimenter les activités fédérales menées dans cette province.

De plus, le Canada achètera des certificats d'énergie renouvelable (CER) émanant de la production de nouvelle énergie propre au pays. Ainsi, il pourra désigner sa consommation d'énergie comme propre dans des régions où de nouvelles sources d'énergie renouvelable et propre ne sont pas encore accessibles. Le gouvernement du Canada est enthousiaste à l'idée de stimuler la production nette d'électricité propre au Canada par l'acquisition de CER.

Ensemble, ces contrats permettront au Canada de réduire son empreinte de gaz à effet de serre d'environ 133 kilotonnes, soit 56 % des émissions totales provenant des biens immobiliers en Alberta. Ils permettront également de contrebalancer environ 41 kilotonnes d'émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation d'électricité dans le reste du Canada.

Grâce à ces processus d'approvisionnement concurrentiels menés avec ouverture, équité et transparence, SPAC deviendra un acheteur important d'électricité propre et favorisera la croissance de la production de nouvelle énergie propre et renouvelable et des infrastructures connexes.

Dans le cadre de son initiative sur l'électricité propre, le gouvernement du Canada prévoit utiliser seulement de l'électricité propre d'ici 2022, là où celle-ci est offerte, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stimuler la croissance des infrastructures de production d'énergie renouvelable et propre. SPAC a appliqué les objectifs de l'initiative sur l'électricité propre du gouvernement du Canada à son besoin de production nette de nouvelle électricité propre destinée à alimenter les activités fédérales en Alberta.

Ces processus d'approvisionnement permettront d'offrir des occasions d'affaires aux entreprises autochtones en favorisant leur participation à ce virage vers l'énergie propre. Chaque demande de propositions comprend des exigences obligatoires sur l'inclusion des entreprises autochtones sous la forme de participations ou de marchés réservés dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones.

« Le gouvernement du Canada est heureux d'annoncer le lancement de demandes de propositions pour l'achat de nouvelle électricité propre en Alberta. L'annonce d'aujourd'hui représente un autre jalon important de la mise en œuvre de la Stratégie pour un gouvernement vert. »

La consommation d'électricité totale du gouvernement du Canada compte, par année, environ 532 000 mégawattheures provenant de sources d'électricité émettrices de gaz à effet de serre. Les immeubles fédéraux en Alberta sont responsables de 31 % de cette consommation. Les autres régions du Canada où des initiatives locales d'électricité propre ne seront pas accessibles à court terme en représentent, quant à elles, 23 %.

Certificats d'énergie renouvelable nationaux

Les CER sont des produits négociables émis par des entités d'électricité renouvelable. Ces entités émettent un CER pour chaque mégawattheure d'électricité renouvelable qui est créé. Les producteurs peuvent ensuite vendre les CER séparément de l'électricité à laquelle ils sont associés.

Grâce à l'achat de CER dans le cadre de l'initiative sur l'électricité propre pour 2022, 22 ministères et organismes fédéraux pourront attribuer leur consommation d'énergie à des sources écologiques dans les régions du pays où les initiatives locales de production d'électricité propre ne seront pas accessibles à court terme.

Électricité propre en Alberta

L'approche adoptée pour l'achat d'électricité propre en Alberta consiste à conclure un ou plusieurs accords d'achat d'énergie avec des producteurs d'électricité propre. Ces accords permettront d'obtenir de l'électricité renouvelable avec les fonds que le gouvernement du Canada consacre déjà aux factures de services publics. Les accords d'achat d'énergie se traduiront directement par une augmentation de la capacité de production d'électricité propre en Alberta .

consiste à conclure un ou plusieurs accords d'achat d'énergie avec des producteurs d'électricité propre. Ces accords permettront d'obtenir de l'électricité renouvelable avec les fonds que le gouvernement du consacre déjà aux factures de services publics. Les accords d'achat d'énergie se traduiront directement par une augmentation de la capacité de production d'électricité propre en . Grâce à l'achat de nouvelle électricité renouvelable nette en Alberta dans le cadre de l'initiative sur l'électricité propre pour 2022, les 11 participants fédéraux qui détiennent des actifs en Alberta pourront attribuer leur consommation d'énergie à des sources écologiques en Alberta .

