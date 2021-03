Lancement de cinq unités mixtes de recherche de l'INRS

QUÉBEC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a assisté aujourd'hui au lancement de cinq unités mixtes de recherche (UMR) en collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et cinq universités du réseau de l'Université du Québec. Pour ce projet, dont l'objectif est de favoriser le dynamisme et la synergie dans le domaine de la recherche universitaire, le ministère de l'Enseignement supérieur a octroyé un investissement de 15 millions de dollars sur cinq ans.

Ces cinq UMR aborderont des thèmes sur lesquels il y a déjà une expertise florissante dans les régions concernées, soit les études autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, la santé durable à l'Université du Québec à Chicoutimi, la cybersécurité à l'Université du Québec en Outaouais, la transformation numérique en appui au développement régional à l'Université du Québec à Rimouski ainsi que les matériaux et les technologies pour la transition énergétique à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

La somme octroyée par le gouvernement permettra aussi d'engager 15 professeurs supplémentaires à l'INRS, qui travailleront au sein des établissements universitaires dans chaque région. Ces nouvelles structures de collaboration interuniversitaires contribueront notamment à créer des pôles de recherche, d'innovation et de formation à travers le Québec.

Citations :

« Je suis très heureuse de voir ce projet se concrétiser. Les nouvelles unités mixtes de recherche abordent des thèmes porteurs dans notre société. Ce type de structure s'inscrit en droite ligne avec l'une des idées fortes issues des travaux sur l'université du futur : favoriser la collaboration interordres et entre les universités pour donner plus d'espace à la recherche et à l'enseignement interdisciplinaires et intersectoriels. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« La particularité de ce projet est son ampleur et ses retombées en région. En effet, chaque UMR permettra de réaliser de la recherche de haut niveau et de former du personnel hautement qualifié dans cinq domaines scientifiques où il existe des besoins sociétaux importants. De plus, plusieurs étudiantes et étudiants seront formés dans le cadre des projets de recherche et d'études menés au sein de chaque UMR située en région. »

Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS

