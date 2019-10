Lancement d'une nouvelle initiative pour un projet artistique à Verdun

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement de Verdun, Jean-François Parenteau, et la directrice du Conseil des arts de Montréal (CAM), Nathalie Maillé, ont dévoilé une initiative d'un montant allant jusqu'à 25 000 $ pour soutenir un organisme ou un collectif artistiques établis à Verdun, lors de l'assemblée du conseil d'arrondissement du 1er octobre.

L'objectif est de favoriser la création et la diffusion d'un projet d'artistes professionnels du territoire de Verdun et de créer des liens avec la communauté.

« Ce soutien financier aidera les artistes et les organismes de Verdun à concevoir de nouveaux projets emballants et originaux. Les retombées seront extrêmement positives tant pour les créateurs que pour le public verdunois. Cette entente s'inscrit parfaitement dans notre Plan de développement culturel, qui vise à développer des partenariats, affirmer notre identité culturelle et mettre en place le quartier culturel de Verdun », s'est réjoui le maire Jean-François Parenteau.

« Le Conseil des arts de Montréal souhaite rejoindre les artistes sur l'ensemble de l'île, a indiqué le président du Conseil, Jan-Fryderyk Pleszczynski. Avec cette initiative, nous sommes en mesure de donner les moyens aux artistes de Verdun de contribuer à la vitalité de leur quartier »

Un appel de projets sera lancé aux créateurs le 3 octobre prochain. Ceux-ci auront jusqu'au 5 novembre pour y répondre. Les projets seront soumis à un comité d'évaluation formé de professionnels du milieu des arts et de représentants de Verdun. Toutes les disciplines sont admissibles : arts du cirque, arts de rue, arts visuels, arts numériques, cinéma, vidéo, danse, littérature, musique, théâtre ou autre.

Au cours des trois prochaines années, le CAM soutiendra des projets de création dans différents arrondissements, dans le cadre de l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du territoire de l'île de Montréal, à laquelle participe également le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et Culture Montréal.

À propos du Conseil des arts des Montréal

Partenaire dynamique de la création artistique professionnelle montréalaise, le Conseil des arts de Montréal repère, accompagne, soutient et reconnait l'excellence dans la création, la production et la diffusion artistiques. Il encourage l'ouverture, la découverte et l'audace au cœur du paysage artistique montréalais par ses actions. Depuis 1956, le Conseil des arts de Montréal contribue par ses actions structurantes au développement de « Montréal, métropole culturelle ».

