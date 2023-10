Lancement d'une nouvelle campagne publicitaire et d'un nouveau site Web pour les cégeps - LE CÉGEP, ÇA OUVRE DES PORTES

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - La Fédération des cégeps est heureuse de lancer la nouvelle campagne publicitaire Le cégep, ça ouvre des portes et le nouveau site Web lecegep.ca pour mettre en lumière toute l'étendue de l'offre de formation des cégeps et ses bénéfices pour l'ensemble de la population québécoise. Signée par l'agence Cossette, cette nouvelle campagne peut être vue et entendue à compter d'aujourd'hui à la télévision ainsi que sur divers canaux numériques. Dans la foulée, le réseau collégial public lance officiellement son nouveau site lecegep.ca, seule plateforme en ligne regroupant l'entièreté de l'offre de formation des 48 collèges publics du Québec, soit la formation préuniversitaire et technique, la formation continue, la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) ainsi que la formation aux entreprises.

« De manière pertinente, stimulante et avec une pointe d'humour, cette campagne démontre non seulement que le réseau collégial constitue la porte d'entrée vers l'enseignement supérieur, mais aussi et surtout que les cégeps peuvent ouvrir des portes pour les jeunes et les adultes quel que soit leur parcours personnel et professionnel, de même que pour les organismes et les entreprises qui souhaitent former les personnes déjà à leur emploi. J'invite d'ailleurs l'ensemble de la population québécoise à en faire l'expérience dès aujourd'hui en visitant le nouveau site lecegep.ca, qui présente pour la première fois plus de 3 000 programmes de formation collégiale accessibles sur l'ensemble du territoire en plus de donner une mine d'informations sur les cégeps », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Un seul site Web pour accéder à toutes les formations des cégeps

Point de chute de la campagne Le cégep, ça ouvre des portes, le nouveau site lecegep.ca propose une expérience utilisateur enrichie en rassemblant en un seul endroit l'ensemble de l'offre de formation des 48 cégeps, une première pour le réseau collégial public. Les jeunes finissantes et finissants du secondaire de même que leurs parents pourront y trouver des informations pertinentes concernant plus de 140 programmes menant à un diplôme d'études collégiales (DEC), soit de formation préuniversitaire pour poursuivre des études de premier cycle à l'université ou de formation technique pour acquérir des connaissances pratiques de haut niveau et un diplôme reconnu sur le marché du travail. Les adultes qui souhaitent mettre à jour leurs compétences, se perfectionner ou se recycler trouveront assurément chaussure à leur pied parmi les 600 programmes de formation continue menant à l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC) ou d'un DEC, incluant la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Enfin, les entreprises et les organismes qui veulent hausser le niveau de qualification des personnes à leur emploi pourront parcourir l'offre de formation aux entreprises qui comprend près de 2 500 formations à la carte, dont plus de 100 certifications collégiales, et une multitude de services complémentaires en développement des compétences. Le site offre également une mine de renseignements complémentaires, dont des pages d'informations pertinentes sur les 48 cégeps ainsi que des liens vers les programmes offerts par ceux-ci.

Une campagne accessible, pertinente et stimulante à l'image des cégeps

La campagne publicitaire Le cégep, ça ouvre des portes peut d'ores et déjà être vue et entendue sur diverses plateformes. Narrée par le comédien, réalisateur, chanteur et compositeur Émile Proulx-Cloutier, sa pièce maîtresse est un message de 30 secondes qui met en scène des personnages aux parcours différents qui ont tous choisi le cégep pour ouvrir les portes de leur avenir : les portes de l'université, les portes d'une entreprise à la fine pointe de la technologie ou encore les portes d'un avancement professionnel dans un domaine stimulant. Ce message sera notamment diffusé sur les ondes de différentes chaînes de télévision et sur plusieurs autres canaux numériques durant tout le mois d'octobre de même qu'à l'hiver, tandis que des bannières seront également déployées sur le Web et dans les réseaux sociaux durant la même période.

Pour prendre connaissance dès aujourd'hui du message principal de la campagne Le cégep, ça ouvre des portes, visionnez-le sur YouTube. Pour en savoir plus sur l'ensemble de l'offre de formation des cégeps, consultez le nouveau site lecegep.ca.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

