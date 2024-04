Lancement d'une nouvelle campagne de propreté dans le Sud-Ouest

« On se ramasse, pour un effet monstre »

MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - La nouvelle campagne de propreté « On se ramasse, pour un effet monstre » de l'arrondissement du Sud-Ouest a été lancée en face du Théâtre Paradoxe, sur le parvis De Biencourt. Le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais, a dévoilé le concept et les outils développés pour cette campagne unique, en compagnie des membres du conseil d'Arrondissement, des trois sociétés de développement commercial, des employé(e)s de première ligne et de plusieurs citoyen(ne)s.

Le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Monsieur Benoit Dorais, en compagnie des membres du conseil d’arrondissement. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal))

La campagne met en vedette des monstres symbolisant les problèmes pouvant être rencontrés sur le terrain. Amis du civisme et de la propreté, ils veulent démontrer que la vraie monstruosité est en fait de ne pas faire les petits gestes quotidiens pour garder son quartier propre.

« Pancartes, autocollants, pochoirs, macarons, billets de courtoisie: les petits monstres seront partout pour rappeler le message de civisme. Jouez le jeu et passez le mot autour de vous que la propreté, c'est l'affaire de tous! En travaillant ensemble, nous pourrons faire du Sud-Ouest un arrondissement propre et accueillant. Chaque petit geste compte. Respecter l'horaire des collectes, limiter et ramasser ses résidus de pique-nique ou encore participer à une corvée de nettoyage sont autant d'actes de civisme à la portée de tous. Le Sud-Ouest consacre année après année des efforts et des sommes importantes au maintien de la propreté. Si tout un chacun met l'épaule à la roue, c'est toute la communauté qui en sortira gagnante… pour un effet monstre! »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Un geste minime peut créer un impact considérable lorsqu'il est adopté par toute une communauté. C'est ainsi qu'est née la campagne On se ramasse pour un effet monstre, conçue par l'agence Minimal. Le concept élaboré par la firme Minimal vise à inciter la population à accomplir des actions individuelles simples pour générer tout un effet monstre.

Ainsi, au cours des prochaines années, des outils de sensibilisation permettront aux commerces, écoles, institutions, organismes, centres de la petite enfance, résidents et résidentes de contribuer à ce grand effort collectif afin de rendre Le Sud-Ouest encore plus agréable. « Cette campagne de propreté qui s'amorce s'inscrit dans un esprit de collaboration incitant tout un chacun à rejoindre un mouvement à travers des initiatives simples, mais qui auront des effets positifs concrets », a conclu le maire Dorais.

Plus de 250 employé(e)s s'affairent au quotidien à la propreté du territoire tout au long de l'année selon différents horaires, 7 jours sur 7. Nettoyage des rues, trottoirs et parcs, collectes des matières résiduelles, entretien des espaces verts, élagage, enlèvement des graffitis sur le domaine public, etc. pour assurer en continu la propreté de nos quartiers.





L'Arrondissement veut mettre de l'avant le travail de l'équipe des travaux publics et de l'inspectorat pour sensibiliser la population aux effets écologiques et financiers des petits gestes, bons et mauvais.





La campagne, qui s'échelonnera sur quelques années, impliquera des outils et activités qui seront élaborés pour cibler des enjeux récurrents dans des secteurs problématiques.





Elle implique la collaboration des commerçant(e)s, entreprises organismes, sociétés de développement commercial et résident(e)s.





Pour la première fois, l'Arrondissement va également intégrer à sa campagne de propreté les écoles, centres de la petite enfance et camps de jour par l'entremise d'une trousse de sensibilisation.





L'Arrondissement sera de plus sur le terrain avec un kiosque d'information ludique lors d'événements ayant lieu sur son territoire et à l'interne.

En savoir plus sur le projet : montreal.ca/sud-ouest.

