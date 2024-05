Lancement d'une ligne de dénonciation au sujet des chantiers routiers

La ligne sur la non-conformité et la sécurité sera en vigueur du 15 mai au 15 octobre

MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - Vous êtes témoin d'une situation dangereuse ou non conforme aux normes de travaux de la signalisation routière ? La section locale 9005 du Syndicat des Métallos vous invite à la dénoncer en contactant le 1-833-428-1608.

Cette ligne, qui entre en vigueur aujourd'hui, est destinée à la fois aux travailleur.euse.s et aux citoyen.ne.s. Elle sera accessible tous les jours de 6 h à 20 h, jusqu'au 15 octobre. Précisons que les personnes qui contacteront cette ligne devront s'identifier pour assurer la crédibilité des interventions et le suivi.

Le Syndicat des Métallos lance une ligne de dénonciation sur la conformité et la sécurité des travaux de signalisation routière (Groupe CNW/Syndicat des Métallos (FTQ))

« On demande au gouvernement de mettre de l'ordre dans l'industrie de la signalisation routière. La formation est insuffisante, il n'y a pas d'inspection ou de certification des agences. Chaque année, des travailleur.euse.s mettent leur vie en danger par manque de régulation. Ça suffit! Il est temps de dénoncer ce qui cloche pour que ça bouge », fait valoir la présidente de la section locale 9005 représentant les travailleur.euse.s de la signalisation routière, Nathalie Perron.

Voici quelques exemples de situations irrégulières qui pourraient faire l'objet d'une dénonciation :

Absence de cônes orange ou de panneaux de signalisation appropriés

Des travailleur.euse.s sans carte de compétence ou permis en lien avec les travaux de signalisation routière

Des équipements de travaux de signalisation routière brisés (barrières, lumières, etc.).

La section locale 9005 des Métallos transmettra les signalements aux autorités concernées, soit les ministères des Transports et de la Mobilité durable, de la Sécurité publique, du Travail, les différents corps policiers, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), ou encore les différentes municipalités. Les données sur les dénonciations rapportées seront aussi colligées afin de vérifier l'efficacité de l'application des diverses lois et règlements.

Le Syndicat des Métallos plaide pour la mise en place d'un programme de formation complet, une certification des agences de signalisation, l'inspection des travaux de signalisation routière pour en assurer la conformité ainsi qu'une vérification annuelle de la conformité des équipements, des permis et des cartes de compétence. « Ça suffit de prendre à la légère la sécurité de nos membres et de l'ensemble des travailleur.euse.s de la signalisation routière sur les chantiers au Québec », fait valoir la vice-présidente de la SL 9005, Isabelle Falcondo.

Le tribunal administratif du travail (TAT) abonde lui aussi dans le sens d'une meilleure formation pour les signaleurs routiers dans une récente décision rendue le 13 mai. La juge Yolande Bernier y reconnaît, à l'instar de la CNESST, que la courte formation de 3 h en ligne ne suffisait pas pour travailler aux abords des chantiers routiers du Québec et que les travailleur.euse.s doivent suivre le cours de 30 h sur la Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

