OTTAWA, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - D'une superficie de près de 80 km2, le parc urbain national de la Rouge est le plus grand parc urbain au Canada et l'un des mieux protégés au monde. Lié à la réserve agricole de Duffins-Rouge, il offre un paysage protégé continu s'étendant du lac Ontario à la moraine d'Oak Ridges, dans la région la plus peuplée du Canada. Le parc urbain national de la Rouge protège les paysages naturels, culturels et agricoles, qui comprennent de vastes étendues de terres agricoles de catégorie 1, le sol le plus rare et le plus fertile au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé le lancement d'une étude sur les effets potentiels des projets de développement adjacents au parc. Le ministre a demandé que l'Agence d'évaluation d'impact du Canada réalise l'étude en collaboration avec Parcs Canada et Environnement et Changement climatique Canada.

Les objectifs de l'étude sont de comprendre les effets potentiels, y compris les effets cumulatifs, du développement passé, actuel et éventuel sur l'intégrité du parc et sur les objectifs de gestion du parc. Cela comprend notamment la protection de la biodiversité, des ressources naturelles et des processus naturels, la connectivité écologique dans l'ensemble du parc et avec les zones naturelles adjacentes, le maintien d'importantes relations de travail avec les communautés autochtones et le soutien d'une communauté agricole dynamique dans le parc.

L'étude consistera à travailler avec des groupes autochtones et des parties intéressées pour collecter des données. L'informations sera accessible au public et il y aura des occasions pour que le public et les communautés autochtones formulent des commentaires.

Au cours des trois prochains mois, l'Agence travaillera avec Parcs Canada et Environnement et Changement climatique Canada pour déterminer et rédiger les modalités et la portée de cette étude. L'approche proposée sera présentée au ministre d'ici la fin du mois de juin 2023, dans le but de terminer l'étude le plus tôt possible.

« Notre gouvernement est extrêmement fier de la création du parc urbain national de la Rouge, qui est un élément clé de notre travail visant à protéger la nature, à bâtir des collectivités saines et à veiller à ce que les habitants du plus grand centre urbain du Canada aient accès à un espace vert écologiquement sain. La participation du public et des communautés autochtones à cette étude est cruciale et bienvenue. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

Les terres de la réserve agricole de Duffins-Rouge bordent l'une des zones les plus écosensibles du parc, qui abrite de nombreuses espèces en péril inscrites aux listes fédérale et provinciale, notamment l'hirondelle de rivage, la sturnelle des prés, la grive des bois, le pic à tête rouge, le papillon monarque et plusieurs espèces de chauves-souris. Ces terres sont également désignées comme « habitat essentiel » pour la tortue mouchetée, une espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral .





du gouvernement fédéral Chaque année, Parcs Canada ferme la zone humide adjacente à la réserve agricole de Duffins-Rouge pendant près de neuf mois de l'année, ce qui permet aux espèces en péril de prospérer dans cet important écosystème avec des perturbations ou une dégradation humaine limitées.

