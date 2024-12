Lancement d'une démarche participative sur le réaménagement de l'artère commerciale du Centre en prévision des travaux à venir

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec l'Arrondissement du Sud-Ouest, lance une démarche participative dans le cadre du projet de réaménagement de l'artère commerciale du Centre, entre les rues Atwater et Wellington.

Citoyen(ne)s, commerçant(e)s et partenaires seront invités à se prononcer en 2025 sur les nouveaux aménagements prévus sur la rue du Centre. À travers différentes activités, ils ou elles pourront exprimer leurs suggestions pour l'amélioration de l'attractivité, la mobilité et la sécurité du tronçon de 1,6 km. Les résultats de cette démarche permettront d'orienter les plans d'aménagement.

Cette démarche s'inscrit en marge d'importants travaux de reconstruction des réseaux souterrains, principalement d'aqueduc et d'égouts, à venir en 2027 et qui s'échelonneront sur deux ans.

Pour en savoir plus sur la démarche participative : realisonsmtl.ca/ducentre

Citations : « Ces travaux constituent une belle opportunité de repenser l'aménagement de la rue du Centre, l'une des trois artères commerciales de l'arrondissement qui est chapeautée par la Société de développement commerciale (SDC) Pointe-Saint-Charles. En plus de remettre à neuf les conduites en fin de vie, ces travaux permettront de mieux répondre, à terme, aux besoins des commerces, résident(e)s et personnes qui visitent nos commerces et favoriseront l'économie locale, mais aussi les services de proximité. J'espère que vous profiterez de l'occasion pour participer en grand nombre. Des programmes pour aider les commerces pendant les travaux seront également prévus. »

Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Je souligne la volonté de la Ville de Montréal et de l'Arrondissement du Sud-Ouest d'entreprendre une démarche participative en vue du réaménagement de la rue du Centre. Nous sommes heureux que nos membres puissent participer au processus menant à ces travaux afin que la vitalité commerciale soit maintenue le plus possible. La SDC a été très impliquée lors de la dernière vague de travaux menés dans Pointe-Saint-Charles, et nous comptons participer à cette démarche pour continuer de représenter les intérêts des commerçants de la rue du Centre. »

Francis Blouin, directeur général de la Société de développement commercial de Pointe-Saint-Charles.

« Action-Gardien, la CDC de Pointe-Saint-Charles, participera à la démarche de consultation menée par la Ville sur la rue du Centre. Par nos groupes membres et notre comité de l'Opération populaire d'aménagement (OPA), nous serons heureux de contribuer à transformer la rue pour que chaque personne se sente chez soi. On pense par exemple à des déplacements sécuritaires et accessibles, de nouveaux espaces publics, du verdissement, du mobilier accueillant, l'inclusion des personnes plus marginalisées et au prolongement vers le secteur Bridge-Bonaventure. On invite toute la Pointe à s'exprimer durant les prochains mois sur l'avenir de la rue du Centre, pour créer un milieu de vie qui répond vraiment à nos besoins! »

Simon Paquette, organisateur communautaire en aménagement du territoire pour Action-Gardien, la corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles.

