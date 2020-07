Lancement d'une campagne de financement participatif pour soutenir les commerces locaux et les organismes de Lachine

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 21 juill. 2020 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement de Lachine et l'Association Centre-ville Lachine (ACVL) annoncent le lancement de la campagne de financement participatif L'achat local au cœur de Lachine. Cette campagne vise à susciter un élan de solidarité envers les commerces et le milieu communautaire de Lachine. Elle bénéficiera du soutien financier de Desjardins, qui doublera l'objectif de la campagne (jusqu'à 25 000 $), de la Ville de Montréal (jusqu'à 25 000 $) et de l'Arrondissement de Lachine (25 000 $). L'organisme La Maison des jeunes L'Escalier et le Fonds d'urgence COVID-19 de Lachine bénéficieront de cette campagne.

Avec un objectif de 75 000 $, la campagne se déploiera sur le site Web de La Ruche jusqu'au 21 août 2020. Le public peut contribuer à la campagne par des dons ou l'achat de cartes-cadeaux en visitant le site laruchequebec.com/lachine. Les contributions des citoyens seront bonifiées par le soutien de Desjardins (jusqu'à concurrence de 25 000 $), de la Ville de Montréal (jusqu'à concurrence de 25 000 $) et de l'Arrondissement de Lachine (25 000 $).

Un total de 2 500 bons d'achat seront mis en vente. Chaque commerçant participant pourra recevoir un maximum de 4 000 $ pour son établissement. « Rares sont les occasions où nous pouvons aider les autres tout en se faisant plaisir à soi-même. Pour chaque tranche de 20 $ d'achat, vous recevrez 10 $ de plus à dépenser dans le commerce de votre choix. De plus, grâce à votre geste, 20 $ seront aussi remis à des organismes de Lachine. Votre 20 $ est donc multiplié et aura un impact tant économique que social. Ensemble, nous soutenons notre communauté », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Soutenir les commerces de Lachine

Plus de 40 entreprises de Lachine ayant pignon sur les diverses rues commerciales de Lachine participent à la campagne. « Les commerces apprécieront grandement ce geste participatif qui rallie les citoyens, les organismes, les commerces et l'Arrondissement. Nous savons tous qu'opérer un commerce local est souvent précaire, surtout avec la crise que nous venons de vivre. Chaque geste compte et nous remercions les citoyens qui nous encouragent en participant à cette belle campagne d'achat local », souligne Alexandra Pagé, présidente de l'ACVL. La liste des entreprises peut être consultée sur le site de la campagne : laruchequebec.com/lachine.

Desjardins s'engage en soutenant les organismes de Lachine

En plus d'encourager le commerce local, la campagne L'achat local au cœur de Lachine offrira un appui financier aux organismes de première ligne qui relèvent de grands défis en cette période de pandémie. Par l'entremise de son programme Du cœur à l'achat, Desjardins doublera l'objectif de la campagne, jusqu'à concurrence de 25 000 $. Cette contribution sera partagée entre les organismes communautaires associés à la campagne. « Desjardins est fière de participer à cette campagne et de soutenir l'économie locale et les organismes lachinois de Desjardins (jusqu'à concurrence de 25 000 $), dont la Maison des jeunes L'Escalier ainsi que le Fonds d'urgence Covid-19 mis en place en partenariat avec l'Arrondissement de Lachine et la Caisse Desjardins de Lachine », a mentionné Sami Oueldi, directeur général de la Caisse Desjardins de Lachine.

À propos du programme Du cœur à l'achat, encouragé par Desjardins

En vue de soutenir la vitalité socio-économique des communautés dans le contexte de la COVID-19, Desjardins a mis en place un programme de soutien pour l'ensemble du Québec. Desjardins appuie les campagnes de financement participatif permettant de soutenir les commerces locaux et d'appuyer les organismes du milieu à l'aide d'un don. Le programme Du cœur à l'achat, encouragé par Desjardins prendra fin le 31 août 2020.

Montréal donne une impulsion à la relance

La contribution financière de la Ville de Montréal à cette campagne s'inscrit dans le plan de relance économique Une impulsion pour la métropole : agir maintenant, qui place le commerce au cœur de ses interventions. La crise a fait émerger une puissante vague de solidarité de la part de la population envers les commerces de proximité. Montréal soutient cet élan en appuyant les campagnes de sociofinancement qui favorisent l'achat local et qui offrent aux entreprises un accès rapide à des liquidités.

À propos de l'Association Centre-Ville Lachine

La mission de l'ACVL est de soutenir ses commerçants ainsi que l'économie locale. Cette campagne va au-delà du mandat de l'ACVL en permettant aux citoyens lachinois de soutenir activement leur communauté. L'ACVL est l'organisme porteur de cette campagne dans l'Arrondissement de Lachine.

À propos de La Ruche

La Ruche est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l'émergence d'initiatives pour stimuler le rayonnement et la vitalité d'une région. Par l'entremise de sa plateforme de financement participatif et de ses partenaires, elle contribue concrètement au déploiement de nouvelles initiatives au Québec.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Sophie Lepage, Chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 438 622-9598

Liens connexes

https://montreal.ca/lachine