Lancement d'un projet visant à valoriser l'histoire de la langue française au Québec

QUÉBEC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, au nom du ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, ainsi que M. Robert Vézina, professeur invité au Département de langues, linguistique et traduction de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval et directeur du Trésor de la langue française au Québec (TLFQ), annoncent la réalisation d'un projet visant à valoriser l'histoire de la langue française au Québec.

Ce projet prévoit ainsi la diffusion d'une série de 20 capsules animées, éducatives et ludiques, ayant pour but de faire connaître l'histoire du français du Québec et de son vocabulaire. S'appuyant sur des travaux menés au TLFQ et à l'aide de faits historiques et d'anecdotes, la série raconte cette histoire à travers celle de mots qui caractérisent la variété québécoise du français. La série, intitulée Dis-moi pas?! La petite histoire des mots d'ici, est diffusée sur le site Web de Télé-Québec ainsi que sur celui du TLFQ.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet à plusieurs volets, piloté par l'équipe du Trésor de la langue française au Québec de l'Université Laval et réalisé grâce à l'octroi d'une subvention de 4,5 millions de dollars du gouvernement du Québec. Cet investissement permettra ainsi la création de différents contenus et d'outils multimédias visant à diffuser et valoriser l'histoire du français au Québec.

La subvention provient des investissements de 50 millions de dollars sur 5 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2020 pour protéger, promouvoir et valoriser la langue française.

« Il est primordial pour le gouvernement d'encourager et de soutenir les projets visant à promouvoir notre langue officielle et commune, le français. Le Trésor de la langue française au Québec de l'Université Laval, avec cette série de capsules, s'inscrit dans cette démarche. Je me réjouis d'autant plus que cette initiative novatrice aura une portée non seulement dans la région de Québec, mais bien partout au Québec. La création de nouveaux contenus numériques assurera le rayonnement de notre français, cette langue qui est au cœur de notre identité et que nous avons le devoir de protéger. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon, au nom de Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

« Fruit d'une démarche de vulgarisation fortement teintée d'humour, la série Dis-moi pas!? La petite histoire des mots d'ici lève le voile sur l'origine de mots porteurs de sens et de culture au Québec et ailleurs au Canada francophone. Au gré de ces petits récits souvent étonnants, on voit se dessiner les contours d'une grande langue, forte d'une histoire riche et tellement originale! »

Robert Vézina, directeur du Trésor de la langue française au Québec, Université Laval

