GATINEAU, QC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Partout au pays, les météorologues fournissent des renseignements météorologiques essentiels qui aident les Canadiens à prendre des décisions éclairées sur leur santé, leur sécurité et leur prospérité économique. Alors que les Canadiens sont confrontés à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques violents, il est essentiel de disposer de renseignements météorologiques exacts et opportuns.

Pour répondre aux besoins actuels et futurs en météorologues qualifiés, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, annonce le lancement du programme de Bourses d'études en météorologie d'Environnement et Changement climatique Canada. Le programme représente un investissement de 648 000 $ en bourses d'études (environ 80 bourses) pour les étudiants admissibles qui entreprennent des études qui leur permettront de devenir météorologues.

Depuis plus de 150 ans, Environnement et Changement climatique Canada offre aux Canadiens des services de prévisions météorologiques de qualité. Alors que les changements climatiques et la technologie accroissent la demande d'expertise météorologique canadienne, le gouvernement du Canada intensifie ses efforts pour aider à former la prochaine génération de météorologues. À l'obtention de leur diplôme, les étudiants pourront présenter une demande en vue de suivre le programme de formation en météorologie d'Environnement et Changement climatique Canada.

Le programme de Bourses d'études en météorologie d'Environnement et Changement climatique Canada octroiera 80 bourses sur quatre ans à des étudiants inscrits en sciences de l'atmosphère dans l'une des universités admissibles suivantes :

Pour en savoir plus : Devenez météorologue à Environnement et Changement climatique Canada

« Les jeunes sont les leaders de demain. Ce nouveau programme de bourses d'études leur fournira une aide financière pour leur permettre de faire carrière en météorologie et en climatologie, ce qui aidera le Canada à faire face aux répercussions actuelles et futures des changements climatiques. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Six universités au Canada offrent les cours requis pour postuler à des postes de météorologue à Environnement et Changement climatique Canada . Le programme est ouvert aussi bien aux étudiants qui s'inscrivent à un programme admissible qu'à ceux qui sont déjà inscrits à un programme de baccalauréat en sciences et qui souhaitent changer de programme ou poursuivre des études supérieures.

Le Service météorologique du Canada (SMC) est la source faisant autorité au Canada pour les alertes de temps violent ainsi que pour les données sur l'eau, la glace et le climat.

météorologique du (SMC) est la source faisant autorité au pour les alertes de temps violent ainsi que pour les données sur l'eau, la glace et le climat. Nos météorologues sont des experts en sciences de l'atmosphère hautement qualifiés qui surveillent et prévoient les conditions météorologiques. Ils travaillent en équipe dans tout le pays au sein de centres opérationnels de prévisions, ou font carrière en recherche et développement ou en prestation de services dans les grands centres.

La préférence sera accordée aux apprenants qui s'identifient comme faisant partie d'un ou de plusieurs groupes visés par l'équité en matière d'emploi, y compris les Autochtones, les membres des minorités visibles, les personnes en situation de handicap et les femmes.

Universités Canada gérera le programme de bourses d'études au nom d'Environnement et Changement climatique Canada .

gérera le programme de bourses d'études au nom d'Environnement et Changement climatique . Le processus de recrutement d'Environnement et Changement climatique Canada comprend trois étapes : une présentation officielle de candidature, une évaluation écrite et une entrevue visant à évaluer les compétences, les connaissances et les capacités du candidat. Les candidats retenus pourraient également devoir suivre notre Programme de formation professionnelle des météorologues, qui comprend de l'apprentissage en classe.

