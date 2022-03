La Fondation canadienne des relations raciales et la Table ronde nationale des chefs de police annoncent la formation d'un groupe de travail conjoint lors de la conférence nationale sur les crimes haineux

TORONTO, le 22 mars 2022 /CNW/ - La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) et la Table ronde nationale des chefs de police annoncent aujourd'hui la création d'un groupe de travail sur les crimes haineux. Ce groupe de travail sera coprésidé par la FCRR et la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L'annonce a été faite ce matin lors d'un sommet national sur les crimes haineux qui se tient à Toronto.

Le groupe de travail visera à mieux faire connaître la portée, la nature et l'impact des crimes haineux au Canada et à créer des normes nationales pour mieux soutenir les communautés ciblées dans tout le pays. Il s'agira notamment de la formation des policiers, de l'engagement efficace auprès des victimes et des communautés, et du soutien aux unités chargées des crimes haineux dans tout le pays.

« Les crimes haineux érodent le tissu social de notre nation parce qu'ils envoient le message aux membres des groupes minoritaires qu'ils sont méprisés et détestés. Ces crimes à message font courir aux individus, aux familles et aux communautés un grand risque de harcèlement, de violence et peuvent être fatals, comme nous en avons été tragiquement témoins dans de trop nombreux cas déchirants, notamment à Londres, à Québec et à Toronto », a déclaré Mohammed Hashim, directeur exécutif de la FCRR et coprésident du groupe de travail. « Cet effort de collaboration enverra un signal aux communautés que leur sécurité et leur bien-être sont une priorité de sécurité publique. »

Les participants au groupe de travail représentent des services de police de tout le Canada et possèdent une expérience et une expertise variées, notamment en ce qui concerne les services de police de première ligne, la sensibilisation et l'engagement, les unités chargées des crimes haineux, les services aux victimes, ainsi que la formation et l'éducation.

« Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de réunir ce groupe de travail et de collaborer étroitement avec la FCRR pour comprendre comment les services de police de tout le pays peuvent mieux prévenir ce problème inquiétant et croissant et y répondre », a déclaré Alison Whelan, chef de la politique stratégique et des relations extérieures de la GRC et coprésidente du groupe de travail. « La GRC et tous les partenaires participant à la Table ronde nationale des chefs de police sont déterminés à assurer le succès de ce groupe de travail et nous sommes impatients d'apporter des améliorations significatives à la façon dont les crimes et les incidents motivés par la haine sont traités dans toutes les juridictions. »

Les crimes haineux seraient en hausse au Canada et ont des répercussions considérables, non seulement sur les victimes individuelles, mais aussi sur les communautés, ce qui peut entraîner des sentiments d'exclusion et un faible niveau de confiance envers la police, d'où une sous-déclaration de ces crimes.

La police canadienne reconnaît que le manque de confiance est aggravé par des pratiques discriminatoires historiques, par le sentiment que les membres de la communauté qui signalent des cas de crimes haineux ne feront pas l'objet d'une enquête et par le fait que les membres de la communauté se sentent plus en sécurité lorsqu'ils s'adressent à un groupe communautaire plutôt qu'à la police. Ces facteurs contribuent à réduire la confiance dans les services de police. Le Groupe de travail sur les crimes haineux concentrera ses efforts sur les crimes haineux interpersonnels qui ont un impact sur les communautés à travers le Canada.

Le Groupe de travail sur les crimes haineux se réunira tout au long de l'année, au cours des années 2022 et 2023, avec la possibilité de prolongations supplémentaires. Les organisations représentées au sein du groupe de travail sont énumérées ci-dessous.

Le Groupe de travail sur les crimes haineux

2022-2023

FCRR

GRC

Service de police d' Edmonton

Service de police de Calgary

Service de police de la Ville de Montréal

Service de police de la Nation Tsuut'ina

Sûreté du Québec

Service de police de Toronto

Service de police de Vancouver

Service de police d' Ottawa

Service de police de Saskatoon

Statistique Canada

