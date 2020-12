Lancement d'un appel de projets pour la promotion et la valorisation de la langue française

QUÉBEC, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce le lancement de l'appel de projets du Programme de promotion et de valorisation de la langue française 2020-2021.

Cet appel de projets vise à soutenir les organismes, les associations et les regroupements engagés dans la défense, la promotion de la langue française et la valorisation de son utilisation. Il appuie des projets d'une durée de moins de 12 mois qui contribuent à promouvoir le français en tant que langue officielle ainsi qu'à en renforcer l'utilisation comme langue commune à l'ensemble des Québécoises et des Québécois, et ce, dans toutes les sphères de la vie en société.

Les organismes sélectionnés bénéficieront d'un soutien financier pouvant atteindre 50 000 $ pour la réalisation de projets qui véhiculent une image positive de la langue française et de son utilisation.

Les organismes admissibles sont invités à soumettre leur proposition de projet dès maintenant, et ce, jusqu'au 11 janvier 2021.

Cette initiative découle des investissements de 50 millions de dollars sur cinq ans annoncés par le gouvernement dans le Plan budgétaire de mars 2020 pour protéger, promouvoir et valoriser la langue française.

Citation

« Dans la foulée des annonces récentes concernant la langue française au Québec, nous sommes heureux de lancer cet appel de projets qui permettra d'appuyer les organismes qui contribuent à la protection ainsi qu'à la promotion et à la valorisation de la langue française. La langue française constitue une part importante de notre identité en tant que nation. Il est donc fondamental pour votre gouvernement de soutenir les efforts et les projets visant à assurer sa vitalité et son utilisation. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Langue française

Lien connexe

Les informations relatives à l'appel de projets du Programme de promotion et de valorisation de la langue française 2020-2021 sont accessibles sur le site Web Quebec.ca, sous l'onglet Programme de promotion et de valorisation de la langue française de la page suivante : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organismes-lies/spvlf/.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Élisabeth Gosselin. Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Paul-Jean Charest, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 644-3947, poste 20932