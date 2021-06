Michael Casia nommé président et directeur général de l'entreprise de soins de santé, qui s'engage à paver la voie dans les domaines de la santé des femmes et des biosimilaires.

Une nouvelle entreprise déterminée à écouter les femmes pour comprendre leurs besoins en matière de santé et aider à trouver rapidement des solutions

KIRKLAND, QC, le 3 juin 2021 /CNW/ - Organon (NYSE: OGN) célèbre aujourd'hui son lancement en tant que seule entreprise mondiale de son envergure axée sur la santé des femmes. Organon Canada, dont le siège social est situé à Kirkland, au Québec, est dirigée par Michael Casia, président et directeur général. L'entreprise vise à devenir une alliée de la santé des femmes au Canada ainsi qu'un chef de file dans le domaine des biosimilaires.

« C'est une période exaltante pour Organon Canada, non seulement parce nous lançons une nouvelle entreprise multinationale de soins de santé, mais aussi parce que ce lancement aura un impact positif pour les Canadiens. Nous pouvons compter sur une solide gamme de produits en santé des femmes qui offre des options thérapeutiques aux Canadiennes », explique Michael Casia, président et directeur général d'Organon Canada. « De plus, l'une de nos priorités clés sera notre gamme de médicaments biosimilaires, qui, nous l'espérons, aura des répercussions positives sur la viabilité de notre système de santé, d'autant plus que les provinces cherchent de nouvelles options pour alléger la pression sur les coûts des soins de santé. Ces médicaments complètent nos activités axées sur la santé des femmes et sont utilisés pour traiter des maladies qui touchent souvent les femmes de manière disproportionnée. »

Aujourd'hui, la haute direction d'Organon sonne la cloche d'ouverture à la Bourse de New York (NYSE) pour marquer le premier jour des activités boursières. Reconnaissant la nécessité d'écouter les expériences des femmes et d'agir en conséquence pour surmonter les défis liés à leur santé, Organon a recueilli des voix de partout dans le monde pour créer le « Mur des voix », une installation multimédia située à l'extérieur de la Bourse de New York qui présente des perspectives, des paroles et des images puissantes.

« Si nous voulons réellement bâtir un héritage pour les femmes et les filles dans le domaine des soins de santé, nous devons nous assurer que ces femmes et ces filles sont à l'avant-plan de la recherche, de l'éducation et des services. Des services fiables, efficaces et sûrs. Je me réjouis de l'arrivée d'un nouveau chef de file déterminé à atteindre ces objectifs », déclare Solange Tuyishime, présidente d'Elevate International, une organisation vouée à l'autonomisation des femmes et des filles. Madame Tuyishime représente la voix du Canada dans l'installation « Mur des voix ».

Partout dans le monde, les femmes sont invitées à prendre le « micro » pour ajouter leur voix au « Mur des voix » numérique sur le site www.hereforherhealth.com.

Une gamme de produits diversifiée qui favorisera une croissance durable

Au lancement, la gamme de produits d'Organon comprendra plus de 60 médicaments et produits, appuyée par une présence internationale dans plus de 140 marchés. Près de 80 % de ses revenus annuels d'environ 6,5 milliards de dollars étant générés à l'extérieur des États-Unis, Organon est bien positionnée pour obtenir une croissance interne de sa base d'affaires de 2021 pouvant atteindre 5 %.

Organon s'appuie sur trois piliers fondamentaux qui bénéficieront d'un accent renouvelé en matière de gestion ainsi que d'investissements commerciaux :

Santé des femmes : Organon Canada poursuivra les activités de lancement de Nexplanon ® , un implant contraceptif destiné à devenir l'un des principaux moteurs de croissance de l'entreprise. Le produit est commercialisé au Canada depuis la fin de l'année dernière. En plus d'autres contraceptifs, la société commercialise des médicaments dans le domaine de la fertilité et de l'hormonothérapie substitutive.

Organon poursuivra les activités de lancement de Nexplanon , un implant contraceptif destiné à devenir l'un des principaux moteurs de croissance de l'entreprise. Le produit est commercialisé au depuis la fin de l'année dernière. En plus d'autres contraceptifs, la société commercialise des médicaments dans le domaine de la fertilité et de l'hormonothérapie substitutive. Biosimilaires : Les médicaments biosimilaires sont une occasion pour Organon Canada d'avoir un impact positif sur les soins de santé au Canada alors que les provinces évaluent le recours à ces médicaments pour réduire les coûts des soins de santé. Des initiatives relatives aux biosimilaires ont été adoptées au Nouveau-Brunswick, en Alberta et en Colombie-Britannique et ont été annoncées très récemment au Québec. Avec le lancement prévu de deux médicaments biosimilaires au Canada en 2021- 2022 et trois déjà sur le marché, Organon Canada vise à devenir un chef de file dans ce domaine.

Les médicaments biosimilaires sont une occasion pour Organon Canada d'avoir un impact positif sur les soins de santé au alors que les provinces évaluent le recours à ces médicaments pour réduire les coûts des soins de santé. Des initiatives relatives aux biosimilaires ont été adoptées au Nouveau-Brunswick, en et en Colombie-Britannique et ont été annoncées très récemment au Québec. Avec le lancement prévu de deux médicaments biosimilaires au en 2021- trois déjà sur le marché, Organon Canada vise à devenir un chef de file dans ce domaine. Marques établies : Avec plus de 30 médicaments respectés dans sa gamme de produits, l'offre diversifiée d'Organon Canada répond aux besoins des patients canadiens atteints de maladies respiratoires, cardiovasculaires et dermatologiques, parmi d'autres domaines thérapeutiques. Ces marques comptent pour une importante proportion des activités courantes d'Organon.

Les femmes au cœur des activités : l'approche d'Organon en matière d'innovation

Dans le secteur de la recherche et du développement, la philosophie d'Organon consiste à bâtir une entreprise en fonction des besoins des patients, dans le but de découvrir et de mettre au point des options de soins de santé pour les femmes qui leur permettent de vivre pleinement chaque jour.

« Depuis trop longtemps, on dit aux femmes que des affections courantes, souvent douloureuses, comme les saignements menstruels abondants, douloureux et irréguliers, l'incontinence et la ménopause, font simplement partie de la vie », explique le Dr Parambir Bhangu, chef médical pour le Canada d'Organon Canada. « La mission de notre entreprise est de changer cela, afin d'améliorer la santé des femmes chaque jour. Nous croyons qu'une approche centrée sur la capacité de diagnostiquer les maladies plus tôt, de modifier l'évolution des maladies ou des troubles de santé et, en fin de compte, d'améliorer la qualité de vie des femmes à tous les stades, assurera un avenir plus sain aux femmes ainsi qu'à leur famille et à leur communauté. »

Grâce à ses vastes capacités mondiales en matière de développement clinique, de sécurité des patients, de réglementation et d'affaires médicales, l'entreprise est bien positionnée pour découvrir des médicaments, des méthodes diagnostiques et des dispositifs susceptibles d'avoir un impact majeur sur la santé des femmes.

Pour en apprendre davantage sur Organon, veuillez visiter Organon.ca ou interagir avec nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos d'Organon

Organon (NYSE : OGN) est une société internationale de soins de santé issue d'une scission des activités de Merck qui se concentre sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Dévouée à la santé des femmes, l'entreprise possède plus de 60 médicaments et produits dans une variété de champs thérapeutiques. La gamme de produits de santé d'Organon, principalement axée sur la santé génésique et comprenant aussi des produits biosimilaires en pleine expansion et un noyau stable de médicaments établis, assure de solides flux de trésorerie qui soutiendront les investissements pour les possibilités de croissance future en santé des femmes, y compris le développement des affaires. De plus, Organon cherche des occasions de collaborer avec des innovateurs biopharmaceutiques qui cherchent à commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur les marchés internationaux à croissance rapide.

Organon, dont le siège social est situé à Jersey City, New Jersey, peut compter sur une présence mondiale d'une vaste envergure géographique, sur des capacités commerciales de classe mondiale et sur un effectif d'environ 9 000 employés.

Pour plus d'information, visitez www.organon.com et restez en contact avec nous sur LinkedIn et Instagram.

Déclarations prospectives d'Organon & Co., Jersey City, N.J., É.-U.

Ce communiqué de presse d'Organon & Co., Jersey City, N.J., É.-U. (la « société ») peut contenir des « déclarations prospectives », au sens des dispositions libératoires de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les prévisions actuelles de la direction de la société et sont soumises à bon nombre de risques et d'incertitudes. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes ou si les risques et incertitudes se matérialisent, les résultats réels pourraient différer substantiellement de ceux annoncés dans les déclarations prospectives.

Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales de l'industrie et la concurrence; les facteurs économiques généraux, incluant les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; les effets de la récente pandémie mondiale de la nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19); les effets la réglementation de l'industrie pharmaceutique ou des lois concernant les soins de la santé aux États-Unis et dans le monde; les tendances mondiales à l'égard de la limitation des coûts des soins de santé; les avancées technologiques et les nouveaux produits et brevets des concurrents; les défis liés à l'élaboration d'un nouveau produit, ce qui inclut l'obtention de l'approbation réglementaire; la capacité de la société à prédire précisément les conditions de marché futures; les difficultés ou les retards de fabrication; l'instabilité financière des économies mondiales et le risque de souveraineté; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de la société et des autres protections relatives aux produits innovants; et le risque de faire l'objet d'actions judiciaires, y compris les litiges sur les brevets, ou de mesures réglementaires.

La société n'est pas tenue de publier des mises à jour des déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de tout autre élément. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et les résultats décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans les documents de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et accessibles sur le site Internet de cette dernière (http://www.sec.gov/).

SOURCE Organon Canada Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Nathalie Bergeron, (514) 916-7782