Lancement d'OPA - Outils pour l'autonomie - Une application pour faciliter la transition à la vie adulte

QUÉBEC, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) lance aujourd'hui la 2e version de son application mobile OPA - Outils pour l'autonomie. Cet outil numérique vise à offrir aux jeunes de 12 à 35 ans un contenu interactif et éducatif afin de les aider à faire des choix éclairés et les accompagner dans la transition à la vie adulte. Ce projet de bonification de l'application existante a été rendu possible grâce au partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Récemment, le RACQ a refait une série de consultations auprès des jeunes fréquentant les Auberges du cœur, les centres jeunesse, d'ancien•ne•s placé•e•s à la DPJ et des équipes d'intervention pour bonifier son offre de contenu. En plus des 5 thématiques déjà en ligne (Bouffe, Bouger, Mieux-être, Relations et Appart), 4 nouvelles s'y sont ajoutées, soit celles touchant l'éducation, l'emploi, les finances ainsi que les questions juridiques et légales.

« Les jeunes se retrouvent trop souvent sans ressources adaptées et sans accompagnement dans leur démarche vers l'autonomie, alors qu'une foule de questions se posent sur notamment le budget, l'épicerie, la vie amoureuse, le marché de l'emploi ou le choix d'un logement. Pour les jeunes traversant une période de vulnérabilité, ce saut dans le vide est encore plus grand. OPA - Outils pour l'autonomie consiste donc en une véritable mine d'information qui regroupe une foule de trucs et astuces pour faciliter le passage vers l'âge adulte », souligne Paule Dalphond, directrice générale du Regroupement des Auberges du cœur du Québec.

Que ce soit sous forme d'articles, de mythes et réalités, de témoignages de jeunes ou encore de capsules vidéo mettant en vedette l'humoriste Richardson Zéphir, porte-parole des Auberges du cœur, et la comédienne Noémie O'Farrell, les contenus sont ludiques, accessibles et permettent aux jeunes de renforcer leur pouvoir d'agir dans leur recherche d'autonomie. Les personnes utilisant l'application ont également accès à une carte interactive présentant des ressources à proximité, des lignes d'écoute et des liens utiles.

« Je suis très fier de pouvoir soutenir la cause du Regroupement des Auberges du cœur en m'impliquant auprès d'eux. Grâce à nos contenus qui sont à la fois éducatifs et comiques, les jeunes ont accès à plein de conseils pour les guider dans une étape qui peut être difficile, le passage à la vie d'adulte », exprime Richardson Zéphir, porte-parole des Auberges du cœur.

L'application offre également des outils d'animation à l'intention des intervenant•e•s souhaitant tenir des ateliers avec les jeunes sur une variété de sujets, dont les stéréotypes et étiquettes, la gestion du stress, la consommation, le consentement, etc.

L'application sera prochainement disponible pour téléchargement sur Google Play et sur Apple Store , et elle est aussi consultable sur un navigateur web au outilspourlautonomie.com.

À propos du Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est le trait d'union d'une trentaine de maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés ou en situation d'itinérance. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent chaque année plus de 3 500 jeunes âgé•e•s entre 12 et 35 ans et doivent en refuser autant, généralement faute de places. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes. Au total, l'ensemble des Auberges du cœur offre près de 380 places en maison d'hébergement, ce qui représente 100 000 nuitées annuellement, et plus de 190 autres places en appartements supervisés ou logements sociaux.

Visitez www.aubergesducoeur.org

SOURCE Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Renseignements: Marie-Rose Desautels, [email protected], Morin Relations Publiques, 819 580-9235