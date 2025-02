La nouvelle gamme PRO d'Oikos, contient entre 18 et 24 grammes de protéines par portion, sans sucre ajouté

TORONTO et BOUCHERVILLE, QC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Oikos, la marque connue et appréciée des Canadiens pour ses yogourts grecs crémeux, riches et nourrissants, a officiellement lancé sa gamme de produits Oikos PRO au Canada. Avec des produits contenant de 18 à 24 grammes de protéines par portion, Oikos PRO est un produit novateur, le premier en son genre sur le marché canadien, qui offre aux consommateurs le yogourt et le yogourt à boire le plus riche en protéines. La variété -- qui comprend six saveurs -- est produite avec du lait 100 % canadien et ne contient pas de sucre ajouté.

« Les consommateurs cherchent activement à augmenter leur apport en protéines, surtout au déjeuner, mais manquent d'options riches en nutriments et préparées localement », déclare Geneviève Bolduc, cheffe de la catégorie des yogourts chez Danone Canada. « Cette innovation, une première en son genre sur le marché canadien, s'appuie sur nos nombreuses années de leadership dans le domaine de la santé et des sciences chez Danone. La nouvelle gamme de produits Oikos PRO est formulée pour répondre aux besoins nutritionnels et aux préférences gustatives des Canadiens. »



La gamme se décline en différents formats et saveurs variées, pour satisfaire toutes les envies, que l'on savoure Oikos PRO à la maison ou en déplacement. Elle comprend deux yogourts à boire de 300 ml, aux saveurs de baies mélangées et de fraises et bananes, ainsi que quatre saveurs différentes en format de 650 g, dont nature (19 g de protéines), bananes (18 g de protéines), fraises (18 g de protéines) et vanille (18 g de protéines).

Oikos PRO est un produit innovant qui répond directement à un besoin des consommateurs canadiens. Il favorise le développement musculaire, la récupération* et agit comme une source d'énergie pour les Canadiens souhaitant atteindre leurs objectifs nutritionnels sans sacrifier le goût ou la qualité des ingrédients.

La marque s'est associée à des experts en nutrition sportive dont Renée Racine, diététicienne diplômée et nutritionniste sportive dans le milieu du hockey professionnel, afin de réaffirmer le rôle essentiel des protéines dans un mode de vie sain et actif :

« J'ai collaboré avec des athlètes et des passionnés d'exercice pour les aider à atteindre leurs objectifs nutritionnels et à adapter leur alimentation afin de soutenir la performance, le développement musculaire et la récupération. Pour ceux qui ont un mode de vie actif et cherchent à satisfaire leur apport quotidien en protéines, Oikos PRO propose une combinaison idéale : un contenu élevé en protéines sans sucre ajouté. C'est un choix parfait pour le petit-déjeuner ou comme collation post-entraînement, fabriqué localement au Québec. »

Oikos produit sa gamme Oikos PRO dans l'usine Danone située à Boucherville, au Québec, afin de répondre aux besoins des consommateurs canadiens qui recherchent activement des produits fabriqués localement. Cette nouvelle gamme de produits est entièrement composée de lait canadien.

Le lancement d'Oikos PRO comprendra une campagne de marketing sous le thème « Nourris ta force », une cuillerée - ou une gorgée - à la fois. La campagne débutera le 24 février et vise à mobiliser les consommateurs par l'entremise de tactiques ciblées, en positionnant Oikos PRO comme le partenaire d'entraînement idéal. D'envergure nationale, la campagne se déploiera à la télévision, en OLV, en affichage extérieur et sera appuyée par des relations publiques, des partenariats avec des créateurs de contenu et des publications sur les médias sociaux.

Pour en savoir plus sur Oikos PRO, visitez Oikos.ca et suivez @Oikos_canada sur Instagram et @OikosCanada sur Facebook.



*Oikos Pro est une source de protéines. Les protéines aident à la formation et à la réparation des tissus de l'organisme.

À propos d'Oikos® Canada

Oikos fait partie de Danone Canada, un chef de file de l'alimentation axé sur la santé et une entreprise certifiée B Corp. Oikos offre une gamme diversifiée de yogourts grecs, procurant aux consommateurs des produits crémeux, délicieux et nutritifs adaptés à leurs besoins. De Oikos Original, qui offre une texture crémeuse et un goût délicieux, à Oikos PRO, une gamme novatrice riche en protéines et sans sucre ajouté, Oikos propose des produits adaptés à tous les styles de vie, y compris des options sans lactose, faibles en sucre et à haute teneur en protéines. Tous les yogourts Oikos sont fièrement préparés au Canada avec du lait 100 % canadien. Retrouvez Oikos en ligne sur Oikos.ca et sur Instagram, TikTok, et Facebook

À propos de Danone Canada

Danone Canada fait partie de Danone, un chef de file mondial de l'alimentation opérant des sièges sociaux situés à Boucherville (QC) et à Toronto (ON). Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. En tant que plus importante entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays, le portefeuille de Danone Canada comprend des marques pionnières dans les catégories des yogourts laitiers, des produits à base de plantes, des crèmes à café et des breuvages telles que : Activia, Oikos, Silk, Danone, Two Good, International Delight, evian et bien d'autres encore. Pour plus d'informations sur Danone Canada et ses marques, rendez-vous sur www.danone.ca ou sur LinkedIn.

