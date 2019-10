Lancement d'Amazon FreeTime Unlimited, le service d'abonnement au contenu à volonté pour enfants, maintenant offert aux clients au Canada

Amazon FreeTime Unlimited réunit en un service facile à utiliser tous les types de contenu que les enfants et les parents aiment, soit des livres, des applications éducatives, des vidéos et des jeux

à l'intention des enfants de 3 à 12 ans.

Accès illimité à des milliers de titres de qualité, y compris du contenu divertissant et éducatif, entièrement vérifiés pour leur caractère approprié en fonction de l'âge et offerts à rabais aux membres Prime pour seulement 3,99 $ CA par mois.

Contrôles parentaux faciles à utiliser qui favorisent l'apprentissage avant le jeu et permettent aux parents de gérer les paramètres de FreeTime pour leur enfant, directement sur son appareil ou à distance à l'aide de Parent Dashboard.

Les tablettes Fire Kids Edition comprennent un abonnement d'un an à Amazon FreeTime Unlimited, un étui à l'épreuve des enfants et une garantie sans tracas de deux ans, et peuvent être précommandées dès aujourd'hui.

SEATTLE, le 7 oct. 2019 /CNW/ - Amazon a annoncé aujourd'hui FreeTime Unlimited, un service d'abonnement à volonté qui réunit le contenu que les enfants et les parents aiment en un service simple et illimité à l'intention des enfants de 3 à 12 ans. En outre, Amazon FreeTime permet aux parents de gérer la durée de chaque activité, de fixer des objectifs éducatifs, de modifier les filtres d'âge et plus encore.

Amazon FreeTime Unlimited procure un accès illimité à des milliers de livres, d'applications éducatives, de vidéos et de jeux populaires et destinés aux enfants. L'abonnement coûte seulement 3,99 $ CA par mois pour les membres Prime, et 5,99 $ CA par mois pour les clients qui ne sont pas encore membres Prime. Le service FreeTime Unlimited prend en charge jusqu'à quatre profils d'enfant, peut être personnalisé pour chaque enfant et sera offert à compter du 30 octobre sur les tablettes Fire compatibles, avec un essai d'un mois gratuit pour les clients admissibles. Pour en savoir plus, rendez-vous à [amazon.ca/freetime]. Les tablettes Fire 7 Kids Edition, Fire HD 8 Kids Edition et la toute nouvelle Fire HD 10 Kids Edition, que l'on peut précommander dès aujourd'hui, comprennent un an de service gratuit.

Les enfants raffoleront du service FreeTime Unlimited pour les raisons suivantes :

Ils peuvent parcourir des milliers de titres numériques de qualité par eux-mêmes et choisir ce qu'ils veulent lire ou regarder, ou à quoi ils veulent jouer.

FreeTime Unlimited aide à rendre l'apprentissage amusant en offrant un vaste choix de livres, d'applications éducatives, de vidéos et de jeux offerts en français et en anglais.

Ils retrouveront leurs personnages favoris : Mickey Mouse , Peppa Pig, Barbie, les Tortues Ninja et bien d'autres.

, Peppa Pig, Barbie, les Tortues Ninja et bien d'autres. Grâce au profil individuel, tout ce qui se trouve dans leur bibliothèque leur appartient. Pas besoin de partager un écran d'accueil avec leurs frères et sœurs ou leurs parents, et aucun risque de perdre sa place dans son livre ou sa vidéo quand quelqu'un d'autre utilise l'appareil.

Ils peuvent facilement explorer leurs sujets préférés, en choisissant par exemple « animaux », pour passer sans effort des livres aux jeux et aux téléséries portant sur les animaux.

Les parents raffoleront du service pour les raisons suivantes :

Il propose du contenu éducatif, notamment mathématiques, lecture, orthographe et science, entièrement vérifié pour son caractère approprié en fonction de l'âge.

Durant leur utilisation de FreeTime, les enfants n'ont pas accès aux médias sociaux et ils ne peuvent pas faire d'achats dans l'application. De plus, le contenu ne comporte aucune publicité.

Les parents n'ont pas à craindre que les enfants accumulent les dépenses, car l'abonnement à volonté empêche de devoir négocier des achats ou des locations avec eux.

Ils ont accès à des contrôles parentaux faciles à utiliser et peuvent ainsi gérer le contenu que leurs enfants voient, fixer des objectifs éducatifs et limiter le temps passé devant l'écran.

« Plus de 10 millions d'enfants (et leurs parents) profitent du service primé Amazon FreeTime dans le monde, et nous sommes ravis de le lancer au Canada, a déclaré Kurt Beidler, directeur, Enfants et famille à Amazon. En offrant des milliers de livres, d'applications éducatives, de vidéos et de jeux destinés aux enfants, Amazon FreeTime Unlimited a trouvé l'équilibre parfait entre un contenu qui plaît aux enfants et auquel les parents font confiance. De surcroît, les contrôles parentaux de FreeTime permettent de personnaliser l'expérience de chaque enfant, de gérer les objectifs éducatifs et de limiter le temps passé devant l'écran. Nous sommes convaincus que les familles vont adorer. »

Un contenu de qualité qui plaira énormément aux enfants

FreeTime Unlimited offre aux enfants un accès illimité à des milliers de titres convenant à leur âge comme TRANSFORMERS Rescue Bots: Disaster Dash, National Geographic Readers: Elephants, la série complète des livres de Harry Potter, Sago Mini Zoo et d'autres de marques comme Budge Studios, National Geographic, Pottermore et Sago Mini, ainsi qu'à des livres d'auteurs canadiens populaires comme The Most Magnificent Thing d'Ashley Spires, Eddy Noisette de Mélanie Watt et L'ours qui aimait les arbres de Nicholas Oldland. De plus, qu'ils parlent déjà couramment le français ou soient en train de l'apprendre, les enfants de tous les âges peuvent profiter de la version française d'émissions, de jeux et de films populaires comme Disney Crossy Road, Pat le chat, Johnny Test, Kung Fu Panda et plus encore. L'équipe de FreeTime enrichit régulièrement le catalogue de FreeTime Unlimited afin qu'il y ait toujours du nouveau. Les livres, les applications éducatives et les jeux peuvent même être téléchargés pour s'en servir en l'absence de connexion sans fil, par exemple en voiture, en train ou en avion.

Des outils en lesquels les parents peuvent avoir confiance

Amazon FreeTime propose aux enfants la liberté de choix et l'accès illimité au contenu qu'ils aiment, et fait en sorte que les parents aient l'esprit tranquille en sachant que leurs enfants visionnent sur leur appareil un contenu convenant à leur âge. FreeTime comporte des contrôles parentaux faciles à utiliser qui favorisent l'apprentissage avant le jeu et permettent aux parents de gérer les paramètres pour leur enfant, notamment :

Filtres d'âge - Les parents peuvent régler les paramètres afin de personnaliser l'expérience FreeTime pour chaque enfant et veiller à ce que le contenu choisi convienne à leur âge.

- Les parents peuvent régler les paramètres afin de personnaliser l'expérience FreeTime pour chaque enfant et veiller à ce que le contenu choisi convienne à leur âge. Apprendre avant tout - Les parents peuvent fixer des objectifs quotidiens pour le contenu d'apprentissage et bloquer l'accès au contenu divertissant en attendant que les objectifs éducatifs soient atteints chaque jour.

- Les parents peuvent fixer des objectifs quotidiens pour le contenu d'apprentissage et bloquer l'accès au contenu divertissant en attendant que les objectifs éducatifs soient atteints chaque jour. Temps devant l'écran par type de contenu - Les parents peuvent imposer des restrictions pour certaines catégories, comme les applications et les jeux, tout en ne limitant pas le temps de lecture.

- Les parents peuvent imposer des restrictions pour certaines catégories, comme les applications et les jeux, tout en ne limitant pas le temps de lecture. Total du temps devant l'écran - Les parents peuvent choisir la durée totale du temps passé devant l'écran par jour, après quoi la tablette s'éteint jusqu'au lendemain.

- Les parents peuvent choisir la durée totale du temps passé devant l'écran par jour, après quoi la tablette s'éteint jusqu'au lendemain. Heure du coucher - Les parents peuvent contrôler l'heure à laquelle FreeTime s'éteint pour la journée et se rallume le lendemain matin.

- Les parents peuvent contrôler l'heure à laquelle FreeTime s'éteint pour la journée et se rallume le lendemain matin. Paramètres des jours de semaine et de fin de semaine - Les parents peuvent limiter la durée d'utilisation par jour de semaine et fin de semaine.

- Les parents peuvent limiter la durée d'utilisation par jour de semaine et fin de semaine. Ajout ou retrait de contenu - Les parents peuvent ajouter à FreeTime des livres ou des applications de leur propre bibliothèque de contenu ou supprimer du contenu FreeTime non désiré.

En outre, les parents peuvent visiter Parent Dashboard à [parents.amazon.ca] pour gérer l'expérience numérique de leurs enfants. Ils peuvent en effet voir des rapports quotidiens sur le contenu numérique que leurs enfants utilisent dans FreeTime et déterminer comment gérer les limites de temps et les objectifs éducatifs. De surcroît, grâce aux contrôles parentaux à distance dans Parent Dashboard, les parents peuvent facilement régler à distance et à partir de n'importe quel navigateur Web les paramètres de FreeTime pour leurs enfants, notamment les paramètres d'heure du coucher, établir des limites de temps et des objectifs quotidiens, modifier les filtres d'âge, verrouiller et déverrouiller l'appareil pendant une période de temps définie, le tout sans toucher à l'appareil de leur enfant. Ils peuvent en outre ajouter de nouveaux livres, applications et jeux au profil FreeTime de leur enfant.

Disponibilité

Le service de contenu d'Amazon FreeTime Unlimited sera disponible le 30 octobre à partir de 3,99 $ CA sur les tablettes Fire compatibles, en plus de proposer un essai d'un mois gratuit pour les clients admissibles. Pour plus d'information, rendez-vous à [amazon.ca/freetime].

Les tablettes Fire 7 Kids Edition, Fire HD 8 Kids Edition et Fire HD 10 Kids Edition, que l'on peut précommander dès aujourd'hui, comprennent un an de service FreeTime Unlimited gratuit. La Fire 7 Kids Edition coûte 129,99 $ CA et est en vente à [www.amazon.ca/Fire7KidsEdition]. La Fire HD 8 Kids Edition coûte 169,99 $ CA et est en vente à [www.amazon.ca/FireHD8KidsEdition]. La Fire HD 10 Kids Edition coûte 259,99 $ CA et est en vente à [www.amazon.ca/FireHD10KidsEdition]. Les tablettes Fire Kids Edition sont accompagnées d'un étui à l'épreuve des enfants se déclinant en deux couleurs amusantes (bleu ou rose) et seront expédiées aux clients à compter du 30 octobre. Après un an, les clients qui sont des membres Prime pourront conserver leur abonnement à FreeTime Unlimited pour 3,99 $ par mois, et ceux qui ne le sont pas encore, pour 5,99 $ CA par mois. Le service FreeTime Unlimited prend en charge jusqu'à quatre profils d'enfant et peut être personnalisé pour chaque enfant de la famille.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews .

