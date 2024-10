TORONTO, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse) a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds en gestion commune d'actions des marchés émergents Ninety One pour les investisseurs institutionnels canadiens. Ce lancement est appuyé par un capital d'amorçage de 350 millions de dollars canadiens fourni par un important régime de retraite d'entreprise canadien. Ninety One North America, Inc. (Ninety One), dont l'actif sous gestion totalise 231 milliards de dollars canadiens, agira à titre de sous-conseiller pour ce fonds, et Bridgehouse fournira des services de gestion de fonds, d'administration et d'exploitation.

La stratégie d'actions des marchés émergents de Ninety One, lancée en 2011 et cogérée par Archie Hart et Varun Laijawalla, vise à générer une croissance constante du capital à long terme au moyen d'un portefeuille diversifié. Elle s'appuie sur une approche qui repose sur l'analyse fondamentale, mais qui ne tient pas compte des styles de placement pour tirer parti d'occasions de placement ascendantes à forte conviction. Le Fonds mise sur la même philosophie et les mêmes processus de placement que cette stratégie sous-jacente, qui existe depuis près de 15 ans1 et s'inscrit dans une plateforme de placement lancée en janvier 2000. Il se concentre sur la valeur, la qualité, le momentum opérationnel et l'attention des investisseurs pour évaluer les sociétés des marchés émergents. Combinant une approche d'analyse fondamentale approfondie avec des perspectives clés fondées sur les données issues du modèle exclusif de Ninety One axé sur le surrendement, le Fonds cherche à tirer avantage des anomalies en matière de prix découlant de biais comportementaux pour offrir un rendement ajusté au risque constant à long terme.

_____________________________ 1Création de la stratégie : avril 2011.

« Les marchés émergents ont évolué considérablement au cours de la dernière décennie, et ils offrent aujourd'hui des occasions diversifiées et de grande qualité aux investisseurs. Mais pour s'y retrouver, il faut disposer de la bonne expertise et être sélectif. Ninety One s'appuie sur une approche unique pour saisir les occasions dans les marchés émergents, et possède une longue feuille de route à cet égard. Nous sommes enthousiasmés à l'idée de faire profiter les investisseurs institutionnels canadiens de ces capacités », a annoncé Carol Lynde, présidente et chef de la direction de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse. « Grâce à notre expertise établie en ce qui a trait à la gestion des activités de fonds de placement, nous sommes en mesure d'appuyer des sociétés de placement de premier plan comme Ninety One sur le marché canadien pour leur permettre de se concentrer sur l'élaboration de portefeuille et l'optimisation des résultats de placement. »

_____________________________ 2 Sources : Les données sur la population et le PIB proviennent du Fonds monétaire international (FMI); les données sur le poids au sein des portefeuilles d'actions reflètent le suivi des répartitions d'actifs effectué par Broadridge (en date du troisième trimestre de 2023).

« Les marchés émergents génèrent 58 % du PIB mondial, mais ne représentent que 9 % des portefeuilles d'actions2. En tant que gestionnaire de fonds mondial possédant une riche expérience dans les marchés émergents, nous avons une perspective différente, qui nous permet d'aider nos clients à maximiser la valeur à long terme dans cette classe d'actifs. L'élargissement de nos activités vers le marché canadien témoigne de l'étendue de nos compétences en matière de placement, et des partenariats à long terme que nous bâtissons avec un large éventail d'investisseurs et de conseillers canadiens. Offrir des fonds locaux qui répondent aux besoins de nos clients marque la prochaine phase de notre engagement envers le marché canadien et de l'expansion de nos activités. Ce nouveau jalon nous comble d'enthousiasme! », a expliqué Katherine Tweedie, cochef du groupe Clients institutionnels, Amérique du Nord de Ninety One.

À propos de Ninety One :

Ninety One est un gestionnaire d'actifs mondiaux indépendant qui s'appuie sur une approche active pour offrir des résultats de placement probants à ses clients. La société gère des actifs totalisant 231 milliards de dollars canadiens (au 30 septembre 2024). Fondée en Afrique du Sud en 1991, sous le nom Investec Asset Management, Ninety One a commencé par des placements locaux, dans un marché émergent. En 2020, au terme de près de trois décennies de croissance interne, la société s'est détachée d'Investec Group pour devenir Ninety One. Aujourd'hui, Ninety One propose des stratégies uniques aux institutions, aux conseillers et aux investisseurs individuels. Sur le marché des Amériques, Ninety One offre une gamme complète de stratégies et de solutions de placement englobant les actions, les titres à revenu fixe, les placements multiactifs, les placements durables et les placements non traditionnels; ces stratégies et solutions sont dirigées par des équipes d'experts qui investissent sur le marché mondial, les marchés émergents et les marchés naissants. Ninety One aspire à exercer une incidence positive sur les gens et sur la planète, tout en offrant des rendements intéressants à long terme, grâce à une intégration solide et complète entre l'analyse de durabilité et la recherche ciblant les processus de placement.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site ninetyone.com et suivre Ninety One sur LinkedIn. Si vous aimeriez obtenir des perspectives clés sur les marchés émergents, n'hésitez pas à visiter la page EME Hub de Ninety One. (Ces ressources sont offertes en anglais seulement.)

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de fonds possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Allspring Global Investments, LLC; Brandes Investment Partners, L.P.; GB Wealth Inc.; GQG Partners, LLC; Lazard Asset Management (Canada), Inc.; Ninety One North America, Inc.; Nuveen Asset Management, LLC; Gestionnaires de placements Sionna inc.; et T. Rowe Price (Canada), Inc. Au Canada, Bridgehouse offre des produits de placement institutionnel et des produits de placement destinés aux particuliers par l'intermédiaire de conseillers financiers.

Pour en savoir plus sur Bridgehouse, veuillez visiter bridgehousecanada.com et nous suivre sur LinkedIn.

Ce communiqué est publié à titre informatif seulement.

SOURCE Gestionnaires d'actifs Bridgehouse

Personnes-ressources pour les médias: Samantha Hill, Vice-présidente adjointe, Vente et marketing, Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, 416 306-5723, [email protected]; Jeannie Dumas, Ninety One, +44 79 3170 7108, [email protected]