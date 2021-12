Lancement au Canada d'Amazon Counter, une option de ramassage de colis pratique pour une expérience client plus souple et plus commode en matière d'achat et de livraison

« Grâce à Counter, nous avons mis à profit notre réseau logistique croissant afin de lancer un moyen novateur et commode pour les clients d'expédier et de recevoir des colis à l'extérieur de la maison », explique Mike Strauch, directeur national d'Amazon Canada. « Le réseau fait également partie de notre engagement continu à soutenir les entreprises au Canada en leur proposant une autre façon d'attirer de nouveaux clients et d'offrir un nouveau service à leurs clients actuels. »

Amazon aide depuis longtemps les entreprises de toutes les tailles à tirer parti de sa clientèle et d'une technologie sophistiquée pour faire croître leurs affaires en accroissant leur achalandage et leurs ventes. En ce qui concerne les partenaires qui possèdent des magasins, leurs employés peuvent servir les clients sans interrompre leurs activités quotidiennes grâce au ramassage direct facilité par Counter et à la technologie conviviale de ce service. L'implantation de ce réseau au Canada témoigne une fois de plus des investissements d'Amazon dans les communautés et les entreprises locales. Amazon continuera d'agrandir ce réseau de ramassage de colis un peu partout au pays et est à la recherche d'entreprises souhaitant y participer.

« C'est bon pour nos affaires et nos clients de pouvoir compter sur Amazon Counter », affirme Afzal Khan, propriétaire d'Electroshack, un atelier de réparation d'ordinateurs et de téléphones cellulaires à Vaughan, en Ontario. « Nos clients réguliers viennent chez nous plus souvent et nous obtenons de nouveaux clients tous les jours. Quand ils viennent ramasser ou déposer leur colis, ils découvrent en même temps les services de réparation d'appareils électroniques uniques que nous offrons à la communauté. À cette époque de forte concurrence, Counter est une source de revenus réguliers et renforce les affaires fondées sur les relations. Nous n'aurions jamais eu les moyens de faire la publicité nécessaire pour attirer tous ces nouveaux clients. »

Pour télécharger des séquences et des images haute résolution d'Amazon Counter, rendez-vous à press.aboutamazon.com/pickup.

Counter fait partie du réseau de points de ramassage d'Amazon, qui comprend aussi Locker, un casier sûr en libre-service conçu pour offrir la plus grande commodité aux clients. La livraison à un point de ramassage d'Amazon est facile et sûre. Après avoir magasiné sur amazon.ca ou l'application Amazon, les clients passent à la caisse, puis cherchent et choisissent leur point de ramassage préféré à l'aide d'un code postal. Dès que leur colis est livré, ils reçoivent un courriel contenant un code à barres, un code à six chiffres ou de l'information par l'intermédiaire de l'application Amazon Shopping nécessaire pour récupérer leur colis. Les clients ont trois jours pour retirer leur colis d'un casier, et sept jours pour le récupérer à un point de ramassage.

Les entreprises qui souhaitent faire partie du réseau de ramassage de colis d'Amazon peuvent consulter le amazon.ca/hostahub.

Pour obtenir plus d'information ou pour trouver un endroit de ramassage, rendez-vous à amazon.ca/hub.

